Accadde Oggi, i fatti del 3 settembre

Oggi 3 settembre 2020 è il 247esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:32 e tramonta alle 19:32. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 settembre.

1860 – Inizia la prima conferenza mondiale di chimica, il Congresso di Karlsruhe

Il Congresso di Karlsruhe fu un incontro internazionale di chimici tenutosi a Karlsruhe dal 3 al 5 settembre 1860. Rappresenta la prima conferenza mondiale di chimica, con la partecipazione di circa 140 chimici. Il Congresso di Karlsruhe venne realizzato affinché i chimici europei potessero discutere le questioni riguardanti la nomenclatura chimica, le notazioni impiegate, e i pesi atomici. L’organizzazione, gli inviti, e la sponsorizzazione della conferenza furono curati da August Kekulé, Charles-Adolphe Wurtz, e Karl Weltzien. Un esempio dei problemi affrontati dai delegati consiste nelle 19 differenti formule chimiche utilizzate dai chimici per descrivere l’acido acetico, come mostrato da Kekulé nell’immagine riportata sopra.

2010 – Disastro aereo del Volo UPS Airlines 6

Il volo UPS Airlines 6 era un volo cargo della UPS Airlines con decollo dall’Aeroporto Internazionale di Dubai e destinazione l’Aeroporto di Colonia. Il 3 settembre 2010 il Boeing 747 che operava il volo, a causa di un incendio scoppiato a bordo, si schiantò a Dubai dopo aver tentato un atterraggio di emergenza. Entrambi i membri dell’equipaggio perirono nell’incidente.

2017 – “Vulcano” di Francesca Michielin è al primo posto su EarOne

Vulcano è un singolo della cantante italiana Francesca Michielin, pubblicato il 21 luglio 2017 come primo estratto dal terzo album in studio 2640. Il videoclip è stato diretto da Giacomo Triglia, registrato a Berlino in poche ore, con comparse prese sul posto per mantenere il tema della verosimiglianza, e pubblicato il 21 luglio 2017 sulla piattaforma YouTube.

Oggi nasceva – Marco Baldini

Marco Corrado Giuseppe Baldini (Firenze, 3 settembre 1959) è un conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano. Oltre che come conduttore radiofonico, è noto per il sodalizio professionale instaurato con Fiorello.

I santi ricordati oggi

– San Gregorio Magno

Papa e dottore della Chiesa

– Sant’ Aigulfo (Aigolfo) di Lerins

Abate

– Beati Andrea Abel Alricy e 71 compagni

Martiri della Rivoluzione francese