Accadde Oggi, i fatti del 30 agosto

Oggi 30 agosto 2020 è il 243esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:28 e tramonta alle 19:38. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 agosto.

1965 – Bob Dylan pubblica Highway 61 Revisited

Highway 61 Revisited è un album di Bob Dylan pubblicato nel 1965. Cuore della cosiddetta “trilogia elettrica” (iniziata con Bringing It All Back Home e proseguita con Blonde On Blonde), è universalmente considerato uno dei migliori lavori di Dylan, nonché una fondamentale pietra miliare della musica contemporanea. La classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata dalla rivista Rolling Stone colloca questo album al 4º posto.

1987 – Debutta il videogioco Street Fighter

Street Fighter è un videogioco arcade del 1987 pubblicato da Capcom. Primo titolo della serie di picchiaduro ad incontri Street Fighter, il gioco è stato convertito per diversi home computer dell’epoca. La versione per TurboGrafx-16, prodotta da Hudson Soft e disponibile su CD-ROM, è stata commercializzata con il titolo Fighting Street e successivamente distribuita nel 2009 tramite Virtual Console per Wii.

1993 – La CBS lancia il David Letterman Show

Il Late Show with David Letterman, conosciuto in Italia come David Letterman Show, è un talk show statunitense trasmesso dal 30 agosto 1993 al 20 maggio 2015 in terza serata dall’emittente CBS. Lo spettacolo è condotto da David Letterman, coadiuvato dal musicista Paul Shaffer, con la sua CBS Orchestra, e dai numerosi ospiti che ad ogni puntata si accomodavano sulla poltrona alla destra del presentatore. Lo show, vincitore di numerosi Emmy Award, era prodotto dalla Worldwide Pants Incorporated.

Oggi nasceva – Cameron Diaz

Cameron Michelle Diaz (San Diego, 30 agosto 1972) è un’ex attrice ed ex modella statunitense, celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary e per il film The Mask – Da zero a mito. Ha partecipato a molti film di successo tra cui Essere John Malkovich, Vanilla Sky, Ogni maledetta domenica, In Her Shoes – Se fossi lei, Gangs of New York e L’amore non va in vacanza. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 4 candidature ai Golden Globe, una ai Premi BAFTA e 3 agli Screen Actors Guild.

I santi ricordati oggi

– Santi Felice e Adautto

Martiri

– Sant’ Agilo

Abate

– Beato Alfredo Ildefonso Schuster

Cardinale arcivescovo di Milano

– San Bononio

Abate