Accadde Oggi, i fatti del 30 aprile

1948 – A Bogotà (Colombia), viene fondata l’Organizzazione degli Stati americani

L’Organizzazione degli stati americani (Oas) è il più importante forum multilaterale del continente americano. Nata con il fine di mantenere la pace nella regione, promuovervi la democrazia e i diritti umani e favorire la cooperazione tra i paesi aderenti tanto sotto il profilo sociale quanto sotto quello economico, l’Oas attualmente conta 35 membri, ovvero tutti gli stati del continente americano. L’Organizzazione è stata fondata con l’approvazione della sua Carta costitutiva, siglata a Bogotá nel 1948, a suggello di un’intesa tra i paesi americani che durava dalla fine dell’Ottocento e che aveva già dato vita, nel 1889, all’Unione internazionale delle repubbliche americane (International Union of American Republics), dal 1910 già trasformatasi una prima volta nell’Unione delle repubbliche americane (Union of American Republics). Una cooperazione dunque di eccezionale durata e continuità, iniziata quando il primo meeting dell’International Conference of American States nel 1889 pose le basi per la creazione di quel primo insieme di norme e istituzioni – da allora noto come sistema interamericano – che possono essere considerate il più antico sistema istituzionale regionale del mondo.

1948 – La Land Rover viene presentata alla Mostra dell’auto di Amsterdam

La Land Rover nasce ufficialmente il 30 aprile 1948 quando al Salone di Amsterdam la Rover svela la Series I, un mezzo destinato ai percorsi off-road creato per contrastare il successo delle Jeep. La vettura impiega poco tempo a conquistare i clienti privati e i militari e viene aggiornata nel 1958 in occasione del lancio della Series II, rimpiazzata tre anni più tardi dalla Series IIA.

1967 – Vengono effettuate le ultime corse della Ferrovia Mantova-Peschiera

Nel 1961 il servizio viaggiatori raggiunse il massimo dello sviluppo, l’orario riportava nove coppie di treni ordinari di cui due diretti per Brescia.

Sia pur con materiale ricostruito la Ferrovia Mantova Peschiera si poneva all’avanguardia nel panorama delle linee secondarie mantovane, perlopiù gestite con littorine d’anteguerra e convogli trainati da vecchie vaporiere.

Tuttavia nel 1963 le automotrici della FMP cessarono il servizio per Peschiera darsena, il raccordo venne abbandonato anche dai merci nel 1965. Nel 1966, sull’onda della politica dei “rami secchi” il Ministero dei Trasporti decretava la trasformazione della ferrovia in autoservizio, affidandone la gestione all’APAM, Azienda Provinciale Autoservizi Mantova.

Il 1 marzo del 1967 cessò il servizio diretto Mantova Brescia. Il 30 aprile 1967 l’Aln 72.403, giunse a Mantova da Peschiera alle 19,30 in perfetto orario, era l’ultimo servizio della Ferrovia Mantova Peschiera.

Oggi nasceva – Kirsten Dunst

Kirsten Caroline Dunst (Point Pleasant, 30 aprile 1982) è un’attrice statunitense. Nel 2011 ha vinto il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes per la sua performance nel film Melancholia di Lars von Trier. Nel 2015 ha ottenuto ampi consensi con il ruolo della protagonista Peggy Blumquist nella seconda stagione della serie televisiva Fargo, che le ha valso un Critics’ Choice Award e una candidatura al Premio Emmy e ai Golden Globe. Nel 2017 si è aggiudicata uno Screen Actors Guild Award insieme a tutto il resto del cast del film Il diritto di contare.

