Accadde Oggi, i fatti del 30 dicembre

Oggi 30 dicembre 2019 è il 364esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:43. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 dicembre.

1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

Il 30 dicembre 1953 il primo televisore a colori viene messo in vendita negli Usa al prezzo di circa 1.175 dollari. Con il termine televisione a colori si indica la tecnica di trasmissione e visualizzazione di immagini in movimento complete dell’informazione di colore originale. La tecnica si basa fondamentalmente sulla scansione delle componenti di colore fondamentali (rosso, blu e verde) e sulla sua riproduzione su schermi mediante fosfori o pixel complessi composti da tre elementi più piccoli, uno per il colore rosso, uno per il blu ed uno per aver uno o più accesso nel mondo virtuale e poté aver successo grazie al progresso delle tecnologie elettroniche e soprattutto alla progressiva riduzione delle dimensioni dei componenti.

1968 – Frank Sinatra incide My Way

La voce calma e profonda di Frank Sinatra riecheggia tutt’ora nella nostra moderna epoca a colori, ma il monito è sempre lo stesso : ” Ho fatto a modo mio”. Successo intramontabile, secolare, senza tempo. La canzone, considerata la più rappresentativa del repertorio di Sinatra, si piazza in quinta posizione agli UK Singles Chart , ma è proprio in Italia che vince il Disco d’oro. Il premio è un riconoscimento confertito agli artisti musicali per certificare un certo numero di copie. Numerose furono anche le incisioni: se ne contano ben duemila.

1987 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica Sollicitudo Rei Socialis, nel ventesimo anniversario della Populorum Progressio di papa Paolo VI

La Sollicitudo Rei Socialis è un’enciclica pubblicata dal papa Giovanni Paolo II il 30 dicembre 1987.

Tratta della questione sociale a vent’anni di distanza dell’enciclica di papa Paolo VI Populorum Progressio.

Oggi nasceva – Ellie Goulding

Ellie Goulding, nata Elena Jane Goulding (Hereford, 30 dicembre 1986), è una cantautrice britannica. La sua carriera ebbe inizio quando incontrò i produttori Starsmith e Frankmusik, e fu successivamente notata da Jamie Lillywhite, il quale divenne suo manager e A&R. Dopo aver firmato con la Polydor Records nel luglio del 2009, registrò sempre nello stesso anno il suo primo EP, An Introduction to Ellie Goulding. Nel 2010 diventò la seconda artista a vincere sia il sondaggio BBC Sound of 2010, sia il Critics Choice Award ai BRIT Awards nello stesso anno. Ellie pubblicò il suo primo album, Lights, nel 2010: questo debuttò alla prima posizione della Official Albums Chart e, a oggi, ha venduto più di 800.000 copie solo nel Regno Unito. La sua cover di Your Song, canzone di Elton John, raggiunse la seconda posizione nel Regno Unito nel dicembre del 2010, eseguendola poi il 29 aprile 2011 alla festa di nozze del Principe William e Catherine Middleton a Buckingham Palace. La title track dell’album, Lights, venne pubblicata negli Stati Uniti nel marzo del 2011, raggiungendo la seconda posizione nella Billboard Hot 100 e venendo certificata triplo disco di platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA).

I santi celebrati oggi

– Sant’ Eugenio di Milano

Vescovo

– Sant’ Anisio di Tessalonica

Vescovo

– Sant’ Egvino

Vescovo

– Sant’ Ermete

– San Felice I

Papa

– San Geremaro

Abate di Flay

– San Giocondo di Aosta

Vescovo

– Beato Giovanni Maria Boccardo

Parroco, fondatore

– San Lorenzo da Frazzanò

Monaco

– Beata Margherita Colonna

Vergine

– San Perpetuo di Tours

Vescovo

– San Raniero

Vescovo

– San Ruggero di Canne

Vescovo