Accadde Oggi, i fatti del 30 gennaio

Oggi 30 gennaio 2020 è il 30esimo giorno dell'anno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 gennaio.

1595 – Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene rappresentato per la prima volta

Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet – L’Eccellentissima e Lamentevolissima Tragedia di Romeo e Giulietta) è una tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596, tra le più famose e rappresentate, nonché una delle storie d’amore più popolari del mondo. La vicenda dei due protagonisti ha assunto nel tempo un valore simbolico, diventando l’archetipo dell’amore perfetto, ma avversato dalla società.

1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù

Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma (Porbandar, 2 ottobre 1869 –Nuova Delhi, 30 gennaio 1948) è stato un politico, filosofo e avvocato indiano. Importante guida spirituale per il suo paese, lo si conosce soprattutto col nome di Mahatma, appellativo che gli fu conferito per la prima volta dal poeta Rabindranath Tagore. Un altro suo soprannome è Bapu, che in hindi significa “padre”. Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, la resistenza all’oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l’India all’indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya (verità) e sull’ahimsa (nonviolenza). Con le sue azioni Gandhi ha ispirato movimenti di difesa dei diritti civili e personalità quali Martin Luther King, Nelson Mandela, e Aung San Suu Kyi.

1994 – Péter Lékó diventa il più giovane grande maestro di scacchi

Judit Polgár (Budapest, 23 luglio 1976) è una scacchista ungherese, Grande Maestro. Di gran lunga il miglior giocatore donna nella storia degli scacchi, nel 1991 ha conquistato il titolo di grande maestro all’età di 15 anni, 4 mesi e 28 giorni, diventando il più giovane grande maestro di sempre, maschi compresi. Solo nel 1994 il primato le è stato tolto dal connazionale Peter Leko, con una età di 14 anni, 4 mesi e 22 giorni. Il 12 agosto 2014 annuncia in un’intervista rilasciata al Times durante le Olimpiadi di Tromso il suo ritiro dagli scacchi agonistici.

Oggi nasceva – Phil Collins

Philip David Charles “Phil” Collins (Chiswick, 30 gennaio 1951) è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista che componente dello storico gruppo dei Genesis. Collins ha iniziato la sua carriera musicale come batterista dei Genesis nel 1970, prima di diventarne il cantante in seguito all’abbandono di Peter Gabriel nel 1975. Ha invece intrapreso una carriera solista nei primi anni ottanta, inizialmente ispirata dalla sua rottura coniugale e dall’amore verso la musica soul, che ha prodotto una serie di album di successo come Face Value (1981), No Jacket Required (1985) e …But Seriously (1989).

