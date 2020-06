Accadde Oggi, i fatti del 30 giugno

Oggi 30 giugno 2020 è il 182esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 giugno.

1936 – Viene pubblicato Via col vento, di Margaret Mitchell

Via col vento (Gone with the Wind) è un romanzo del 1936 scritto da Margaret Mitchell. È l’unico romanzo della scrittrice statunitense, alla cui celebrità ha contribuito l’omonimo colossal cinematografico di Victor Fleming del 1939. Fu un vero caso editoriale senza precedenti: quasi 180.000 copie vendute in quattro settimane, un milione in sei mesi, ancora in testa alle classifiche dopo due anni; fu vincitore del Premio Pulitzer nel 1937. Tradotto in 37 lingue, Via col vento ha ottenuto anche un grande successo internazionale, che lo ha portato a vendere milioni di copie, con continue ristampe che proseguono ancora oggi. Oggi ha complessivamente raggiunto la quota di 30 milioni di copie, che lo rendono uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi.

1953 – Inizia la produzione di Chevrolet Corvette

Il 30 giugno del 1953 entrò in produzione la Chevrolet Corvette, una delle auto sportive più famose e più di successo al mondo. Fino ad oggi ne sono state prodotte sette generazioni e decine di modelli diversi. In sessant’anni sono state vendute più di un milione e mezzo di Corvette, mentre 750 mila sono ancora in circolazione negli Stati Uniti. La Corvette è stata il simbolo dell’auto sportiva per la generazione di americani nata dopo la guerra, i cosiddetti baby boomers, ed è stata celebrata in decine di canzoni, film e serie TV.

1997 – Pubblicato il primo capitolo di Harry Potter

Il 30 giugno 1997 la piccola casa editrice inglese Bloomsbury pubblicò il romanzo Harry Potter e la pietra filosofale. Scritto da Joanne Rowling, al tempo segretaria presso Amnesty International, il libro narra la storia di un adolescente orfano che scopre di avere poteri magici. Pagina dopo pagina, il lettore entra nell’affascinante mondo dei maghi – parallelo a quello reale – fatto di incantesimi, gnomi, castelli incantati e terribili mostri. Harry Potter e la pietra filosofale ebbe rapidamente un successo planetario, tanto da spingere la Rowling a continuare la saga con altri sei libri e la Warner Bros a produrre otto film sulle avventure del giovane maghetto.

Oggi nasceva – Mike Tyson

Michael Gerard “Mike” Tyson (New York, 30 giugno 1966) è un ex pugile e showman statunitense. Soprannominato “Iron Mike”, “The Baddest Man on the Planet”, “Kid Dynamite” e “King Kong”, è considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Tra gli atleti più riconoscibili e pagati degli anni ottanta e novanta, nonostante l’altezza non elevata per la categoria (178 cm), grazie alla notevole prestanza fisica è stato uno dei picchiatori più efficaci e temibili nella storia della divisione. Occupa la 16ª posizione della classifica dei “100 più grandi picchiatori di sempre”, stilata da The Ring, e la 1ª in quella dei “più grandi picchiatori dei pesi massimi”, di ESPN. Sky Sports lo ha nominato “il più temibile pugile di sempre” e descritto come “probabilmente il più feroce lottatore ad aver mai messo piede su un ring”. Noto anche per i suoi comportamenti sia dentro che fuori dal ring, è stato giudicato da ESPN il peggiore sportivo degli ultimi 25 anni (giudizio di esperti ed amatori). È stato nominato fighter of the year da Ring Magazine nel 1986 e 1988, ed è incluso nella International Boxing Hall of Fame e World Boxing Hall of Fame.

