Accadde Oggi, i fatti del 30 luglio

Oggi 30 luglio 2020 è il 212esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:57 e tramonta alle 20:21. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 luglio.

1932 – Primo cartone a colori

Non poteva che spettare a Walt Disney il primato per il primo cartone a colori della storia. “Flowers and trees” fu il primo cortometraggio animato a colori realizzato. Prima di quel momento gli sketch erano realizzati interamente in bianco e nero.

1945 – Esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tuttosport

Tuttosport è un quotidiano sportivo italiano, con sede a Torino. Dopo La Gazzetta dello Sport di Milano e al Corriere dello Sport di Roma, è il terzo dei tre quotidiani sportivi d’Italia a diffusione nazionale per numero di copie vendute. È stato fondato il 30 luglio 1945 da Renato Casalbore, giornalista salernitano in seguito deceduto nella tragedia di Superga del 1949. Usciva inizialmente con cadenza bisettimanale, trasformata in trisettimanale l’anno seguente. L’uscita del mercoledì, caratterizzata dagli articoli in prima pagina e dalle caricature di Carlo Bergoglio, celebre disegnatore proveniente dal Guerin Sportivo, divenne l’edizione di punta del giornale. A fianco della testata, il mercoledì, appariva il logo “Edizione Carlin”, pseudonimo di Bergoglio.

1999 – Al cinema il mistero della strega di Blair

The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair (The Blair Witch Project) è un film del 1999 scritto e diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez. Realizzato da una coppia di registi/autori esordienti che sfruttano la tecnica del found footage, il film si colloca a metà strada tra il genere documentaristico e l’horror, pur essendo un prodotto autoriale che sfugge ad una classificazione semplicistica. Preceduto da un’originale campagna pubblicitaria, il film ha ottenuto molti consensi di pubblico e critica, nonché numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio Giovani” per il miglior film straniero al Festival di Cannes 1999, nonché una menzione speciale al Festival di Sitges del medesimo anno.

Oggi nasceva – Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger (Thal, 30 luglio 1947) è un attore, politico, imprenditore, produttore cinematografico ed ex culturista austriaco naturalizzato statunitense. Sin da giovane si è imposto come uno dei maggiori culturisti del mondo. Affermato uomo d’affari, ha costruito la propria carriera sul suo fisico, grazie al quale è entrato nel mondo del cinema. La celebrità gli è derivata dall’interpretazione del barbaro guerriero Conan, al quale ha fatto seguito il primo film della esalogia di Terminator. Considerato tra gli interpreti più rappresentativi del film d’azione, occupa un posto di rilievo nello star system del cinema statunitense.

I santi celebrati oggi

– San Pietro Crisologo

Vescovo e dottore della Chiesa

– Santa Godeleva

Martire