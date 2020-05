Accadde Oggi, i fatti del 30 maggio

Oggi 30 maggio 2020 è il 151esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 20:27. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 30 maggio.

1868 – Memorial Day (allora conosciuto come “Decoration Day”) viene celebrato negli Stati Uniti per la prima volta (fu proclamato il 5 maggio dal generale John A. Logan)

Il Memorial Day è il giorno nel quale negli Stati Uniti d’America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio. Cade normalmente nell’ultimo lunedì di maggio, ogni anno. È tradizione mettere la bandiera degli Stati Uniti a mezz’asta dall’alba sino a mezzogiorno. Molte persone visitano cimiteri e monumenti, in particolare per onorare coloro che sono morti in servizio militare. Molti volontari mettono una bandiera statunitense su ogni tomba nei cimiteri nazionali.

1879 – Il Gilmores Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden da William Vanderbilt ed aperto al pubblico

Il Madison Square Garden, anche conosciuto come MSG o The Garden, è un’arena coperta situata nella città di New York, negli Stati Uniti. Ha cambiato sede più volte: attualmente è sulla 7º Avenue, tra la 31º e la 33º strada. Presta il nome al Madison Square Garden Network, un canale satellitare che trasmette molti degli eventi che vi si tengono.

1922 – A Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial

La Lincoln Monument Association fu costituita dal Congresso degli Stati Uniti d’America nel marzo del 1867 con lo scopo di costruire un monumento a ricordo di Lincoln, ma non fu scelto un sito fino al 1901, quando fu individuata un’area che allora era paludosa. Il Congresso autorizzò formalmente la costruzione del monumento il 9 febbraio del 1911 e la posa della prima pietra ebbe luogo il giorno del compleanno di Lincoln, il 12 febbraio 1914. Il monumento fu inaugurato con una cerimonia dal presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America William Howard Taft il 30 maggio 1922 alla presenza dell’unico figlio del presidente ancora in vita, Robert Todd Lincoln. L’edificio è realizzato in granito dell’Indiana e marmo di Yule, quest’ultimo proveniente dalle cave di Marble in Colorado. La statua di Lincoln esposta all’interno è fatta di marmo georgiano, proveniente dalle cave di Tate in Georgia. Nel 1923 l’architetto e designer Henry Bacon ricevette la medaglia d’oro dell’American Institute of Architects, il più alto riconoscimento professionale, per il progetto del Lincoln Memorial. Inizialmente posto sotto l’amministrazione dell’ufficio per gli edifici e i parchi pubblici, il monumento fu trasferito in gestione al National Park Service il 10 agosto del 1933.

Oggi nasceva – Piero Chiambretti

Nasce il 30 maggio 1956 ad Aosta da una ragazza madre di nome Felicita (1936-2020), poetessa e autrice di canzoni, ma cresce a Torino. Nel 1976 comincia a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino (Radio Torino Centrale, Radio Gemini One, Radio ABC italiana, Radio Studio Aperto). Dal 1981 al 1986 lavora come animatore turistico sulle navi da crociera, mettendo in mostra il suo spiccato senso dell’umorismo. Piero Chiambretti nasce artisticamente in coppia con Erik Colombardo; nel 1977 conduce sulla televisione privata GRP il programma Non siamo gazzose, in onda in diretta, con lo stile che in seguito ha contraddistinto la carriera di Chiambretti. Con lo stesso Colombardo fonda anche un gruppo di cabaret che si esibisce in locali come il “Centralino” a Torino e il “Derby” a Milano. La sua prima vera esperienza da solo è stata in una televisione privata che trasmetteva dal quartiere torinese di Barriera di Milano, Rete Manila 1; il palinsesto dell’emittente era costituito da televendite di quadri, redazionali commerciali e informativi, intrattenimento e cartoni animati: Chiambretti venne ingaggiato dal direttore artistico, Pino Maffi, che gli affidò la conduzione di un programma quotidiano, in diretta, nella fascia oraria di mezzogiorno, dal titolo Il delicone con regia di Bruno Maffi: a Torino fece scalpore per gli ascolti e perché andava in onda in diretta con le telecamere in mezzo alla strada nello stesso orario de Il pranzo è servito di Corrado. A metà degli anni ottanta Chiambretti fu ideatore e conduttore di vari programmi radiofonici come i talk La Mecca e Testa di Sigaro diffusi da un centinaio di radio italiane, tra cui la storica emittente torinese Radio Gemini One.

I santi venerati oggi

– Santa Giovanna d’Arco

Vergine

– Sant’ Anastasio di Pavia

Vescovo

– Santi Basilio ed Emmelia

Sposi

– Santa Dinfna

Vergine e martire

– San Ferdinando III

Re di Leon e di Castiglia

– Santi Gavino, Proto e Gianuario

Martiri di Porto Torres

– San Giuseppe Marello

Vescovo

– Beati Guglielmo Filby, Lorenzo Johnson e Tommaso Cottam

Sacerdoti e martiri

– San Luca Kirby

Sacerdote e martire

– San Mattia Kalemba

Martire

– Beato Otto Neururer

Sacerdote e martire

– Sant’ Uberto di Tongeren-Maastricht

Vescovo