Accadde Oggi, i fatti del 31 agosto

Oggi 31 agosto 2020 è il 244esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:29 e tramonta alle 19:36. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 31 agosto.

1888 – Rinvenuta la prima vittima di Jack lo squartatore

A Jack lo squartatore sono state attribuite ufficialmente cinque vittime, mentre il numero di omicidi ricondotti dagli studiosi alla sua attività criminale varia tra quattro e sedici. Il suo modus operandi prevedeva esclusivamente vittime femminili, scelte tra le prostitute della zona di Whitechapel. Le vittime venivano assassinate tramite sgozzamento, successivamente l’assassino infieriva sui loro corpi mutilandoli e asportandone organi interni. Mary Ann Nichols, 43 anni, fu la prima vittima accertata e venne ritrovata il 31 agosto 1888 alle 3:45 del mattino in Buck’s Row, di fronte a uno dei tanti mattatoi del quartiere. La vittima presentava la gola recisa fin quasi alla decapitazione, poiché il taglio intaccava le vertebre del collo e decine di fendenti sul ventre, dai quali fuoriusciva in parte l’intestino. Gli organi genitali presentavano gravissime lesioni da taglio, probabilmente inferte di punta. In seguito all’autopsia si ipotizzò che l’assassino fosse mancino, ma ciò in seguito venne smentito.

1997 – Lady D muore in un incidente

La morte di Diana Spencer avvenne nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Insieme alla Spencer morirono l’imprenditore Dodi Al-Fayed e il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la coppia, Henri Paul; sulle cause dell’incidente sono state fatte numerose ipotesi e sono state operate delle vere e proprie speculazioni mediatiche su di un vasto complotto che vedrebbe i mandanti in alcuni membri della famiglia reale e attuatori i servizi segreti britannici (Secret Intelligence Service, detto anche MI6).

2008 – “Non ti scordar mai di me” di Giusy Ferreri è in cima alla hit parade

Non ti scordar mai di me è un singolo scritto da Roberto Casalino, composto da Tiziano Ferro assieme allo stesso Casalino, ed interpretato dalla cantante italiana Giusy Ferreri, il primo estratto dall’omonimo EP. Il brano, presentato durante la prima edizione del talent show X Factor, e pubblicato dalla casa discografica Sony BMG, è stato reso disponibile sia su CD singolo che in download digitale dal 30 maggio 2008. Il 27 giugno successivo è stato pubblicato l’EP omonimo, che contiene questo brano insieme ad altri 5 brani. Il brano ha avuto grande successo nel circuito radiofonico italiano: secondo l’agenzia Nielsen Music Control, deputata alla supervisione della diffusione musicale via radio, Non ti scordar mai di me ha raggiunto il primo posto della classifica di ascolto. Inoltre è considerato uno dei tormentoni estivi dell’estate 2008.

Oggi nasceva – Richard Gere

Richard Tiffany Gere (Filadelfia, 31 agosto 1949) è un attore e attivista statunitense. Debutta come attore cinematografico negli anni settanta interpretando un ruolo secondario nel film In cerca di Mr. Goodbar e un ruolo da protagonista nel film I giorni del cielo. Successivamente Gere ottiene la fama internazionale nel 1980, grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, col quale si consacrò come nuovo sex symbol degli anni ottanta. Ha recitato in diversi film di successo, tra cui Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, e Chicago, grazie al quale ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e uno Screen Actors Guild Award come parte del miglior cast.

I santi venerati oggi

– San Raimondo Nonnato

Religioso

– Sant’ Aidano di Lindisfarne

Vescovo

– Beato Andrea Dotti da Borgo Sansepolcro

– Sant’ Aristide Marciano

Apologista