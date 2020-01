Accadde Oggi, i fatti del 31 gennaio

Oggi 31 gennaio 2020 è il 31esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:15 e tramonta alle 17:18. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 31 gennaio.

1930 – La 3M mette sul mercato lo Scotch

L’inventore del nastro adesivo fu lo statunitense Richard Drew, ricercatore della 3M, che lo creò nel 1925 e lo mise in commercio nel 1930. In Europa giunse solo nel 1937. Il nastro adesivo era fatto con colla da falegname e glicerina. Sembra però che la 3M, per risparmiare, usasse poca colla e che perciò qualcuno la accusò di essere “scozzese” (in riferimento alla stereotipata tirchieria degli scozzesi), da qui l’origine del nome “scotch”.

1966 – Viene inviata la prima sonda spaziale sovietica Luna 9 sulla Luna

L’esplorazione della Luna è avvenuta sia attraverso sonde robotiche, sia direttamente tramite equipaggi umani. La prima missione per l’esplorazione della Luna è stata la sonda Luna 1 lanciata dall’Unione Sovietica nel 1959 nell’ambito del Programma Luna. La missione eseguì un sorvolo ravvicinato del satellite, ma “mancò” la superficie, obiettivo che venne raggiunto il 14 settembre 1959 dalla successiva Luna 2. Nell’ottobre del 1959 la sonda sovietica Luna 3 ottenne la prima immagine della faccia nascosta. Sempre all’Unione Sovietica spetta il primato del primo lander (Luna 9, 1966) e del primo orbiter (Luna 10, 1966).

2015 – Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana

Sergio Mattarella (Palermo, 23 luglio 1941) è un politico, giurista, accademico e avvocato italiano, 12º presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015. Dal 1983 al 2008 è stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita ed il Partito Democratico. Ha ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), di ministro della pubblica istruzione (1989-1990), di vicepresidente del Consiglio (1998-1999), di ministro della difesa (1999-2001) e infine di giudice costituzionale (2011-2015). Il 31 gennaio 2015 è stato eletto al quarto scrutinio presidente della Repubblica con 665 voti, poco meno dei due terzi dell’assemblea elettiva. Ha giurato il successivo 3 febbraio. È il primo Presidente della Repubblica Italiana siciliano.

Oggi nasceva – Malika Ayane

Malika Ayane (Milano, 31 gennaio 1984) è una cantautrice italiana. Dopo aver lavorato diversi anni come cantante al Teatro alla Scala di Milano, e aver collaborato in diversi spot pubblicitari, firma nel 2007 un contratto discografico con l’etichetta Sugar Music, pubblicando l’anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better. Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; nel 2010, successivamente vincendo il Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui e scatenando la rivolta dell’orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che escluse Malika dalla finale; nel 2013 con il singolo E se poi ed infine nel 2015 dove arriva terza con Adesso e qui (nostalgico presente), che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica. Durante la sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d’argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

I santi celebrati oggi

– San Giovanni Bosco

Sacerdote

– Sant’ Abramo

Vescovo di Arbela

– Santi Agostino Pak Chong-Won e cinque compagni

Martiri

– Sant’ Aidano (Medhoc) di Ferns

Vescovo

– Beata Candelaria di San Giuseppe (Susanna Paz-Castillo Ramirez)

Fondatrice

– San Ciro

Martire