Accadde Oggi, i fatti del 31 luglio

Oggi 31 luglio 2020 è il 213esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 20:19. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 31 luglio.

1954 – Prima scalata del K2

La spedizione al K2 del 1954 è stata una spedizione alpinistica italiana patrocinata dal Club Alpino Italiano, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Istituto Geografico Militare e dallo Stato italiano, e guidata da Ardito Desio. La spedizione portò il 31 luglio 1954, per la prima volta nella storia, al raggiungimento della vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo.

1976 – Volto su Marte in una foto

Il Volto su Marte (talvolta anche detto Faccia su Marte o Volto di Cydonia) è un’ampia area della superficie del pianeta Marte, situata nella regione di Cydonia. Misura approssimativamente 2,65 km in lunghezza e 1,8 km in larghezza e si trova 10° a nord dell’equatore marziano. Fu fotografata per la prima volta il 25 luglio 1976 dalla sonda spaziale Viking 1 che si trovava in orbita sul pianeta. Venne portata all’attenzione del pubblico dalla NASA, che pubblicò la prima foto sei giorni dopo. Altre immagini furono poi rese pubbliche, ed anche in esse era evidente l’effetto di luci ed ombre che riproduceva i tratti di un volto umanoide, da cui quest’area prende il nome.

2003 – Nasce la TV satellitare Sky

Sky Italia, commercialmente conosciuta come Sky, è una piattaforma televisiva italiana a pagamento edita dall’omonima azienda. È nata il 31 luglio 2003 dalla fusione di Stream TV e TELE+ Digitale. Fornisce i propri servizi e contenuti sulla televisione satellitare attraverso un’antenna parabolica orientata al 13º grado est, un set-top box e una smart card abilitata alla visione dei contenuti. Dal 17 aprile 2015 trasmette il proprio bouquet di canali anche sulla televisione digitale via cavo, attraverso la rete telefonica in fibra ottica (ove presente) e ADSL2+ dei più importanti operatori telefonici italiani, mediante un set-top box e una smart card abilitata. Dal 5 giugno 2018 trasmette una selezione dei propri canali anche sul digitale terrestre attraverso una smart card e una CAM abilitate.

Oggi nasceva – J.K. Rowling

Joanne Rowling (Yate, 31 luglio 1965) è una scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter, che ha scritto firmandosi con lo pseudonimo J. K. Rowling (in cui “K” sta per Kathleen, nome della nonna paterna), motivo per cui la scrittrice è spesso indicata impropriamente come Joanne Kathleen Rowling. Nel 2013 pubblica la sua prima opera con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Nel 2011 è stata inserita da Forbes nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito.

I santi venerati oggi

– Sant’ Ignazio di Loyola

Fondatore della Compagnia di Gesù

– San Giustino De Jacobis

Vescovo