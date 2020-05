Accadde Oggi, i fatti del 31 maggio

Oggi 31 maggio 2020 è il 152esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 20:28. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 31 maggio.

1884 – John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes

I corn flakes, o fiocchi di mais, sono un alimento costituito da mais cotto con zucchero e vitamine. La pasta è arrotolata e tostata a formare dei fiocchi, che sono consumati normalmente a colazione, serviti con il latte. Furono inventati nel 1894 in Michigan dai fratelli Kellogg per riciclare del grano raffermo da servire ai pazienti della propria clinica. I fratelli Kellogg decisero così di aggiungere i corn flakes al latte già versato per renderne più facile l’assunzione ai pazienti della loro clinica.

1997 – Viene inaugurato il Confederation Bridge

Il ponte Confederation Bridge, che forma parte del tracciato della Trans-Canada Highway, attraversa l'”Abegweit Passage” dello stretto di Northumberland, collegando l’isola del Principe Edoardo con la terraferma nello Stato del Nuovo Brunswick, Canada. Durante la sua fase di ideazione, progettazione e costruzione ci si riferiva come al “collegamento fisso” dai residenti di Prince Edward Island prima che gli venisse conferito l’attuale nome ufficiale. La costruzione prese avvio nell’autunno del 1993 e venne completata nel 1997, a un costo complessivo di 1,3 miliardi di dollari canadesi. Il ponte, lungo 12,9 chilometri, venne inaugurato il 31 maggio del 1997.

2009 – LILT organizza la giornata contro i tumori provocati dal fumo

Indetta a livello mondiale dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e organizzata in Italia dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la Giornata ha per tema il denunciare “le interferenze dell’industria del tabacco” per indebolire la Convenzione Quadro dell’OMS. Questa Convenzione, si legge nel comunicato LILT, vincola i 170 Paesi che vi hanno aderito con impegni precisi a proteggere le persone dall’esposizione al fumo di tabacco, informarle sui rischi che corrono in termini di salute e aiutare coloro che vogliono smettere di fumare. Per questo rappresenta una tappa fondamentale per la difesa della salute pubblica.

Oggi nasceva – Clint Eastwood

Clinton Eastwood Jr. (San Francisco, 31 maggio 1930) è un attore, regista, produttore cinematografico e compositore statunitense. Vincitore due volte del Premio Oscar per la miglior regia, uno alla memoria Irving G. Thalberg e due come miglior film, 1 Premio César, 6 Golden Globe e 4 David di Donatello, Eastwood è una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia mondiale.

I santi venerati oggi

– Santa Camilla Battista da Varano

Clarissa Francescana

– Santi Canzio, Canziano e Canzianilla

Martiri