Accadde Oggi, i fatti del 4 aprile

Oggi 4 aprile 2020 è il 95esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:41 e tramonta alle 19:31. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 aprile.

1949 – Dodici nazioni firmano il Patto Atlantico che dà vita alla NATO

Il Patto Atlantico venne firmato a Washington, negli Stati Uniti, il 4 aprile 1949. A esso aderirono anche paesi non geograficamente atlantici (ossia senza sbocchi sull’Oceano Atlantico) come l’Italia, la Grecia, la Turchia ed altri. La ratifica alla firma del trattato da parte degli Stati Uniti avvenne con una votazione al Senato il 21 luglio 1949. Il trattato è stato richiamato recentemente, in occasione dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 al World Trade Center e al Pentagono, in occasione della guerra al terrorismo.

1968 – Uccisione di Martin Luther King

L’assassinio di Martin Luther King, attivista e Premio Nobel per la pace, avvenne il 4 aprile 1968 alle ore 18:01. Al momento dell’uccisione si trovava da solo sul balcone al secondo piano del Lorraine Motel a Memphis. Venne ucciso da un colpo di fucile di precisione alla testa, un proiettile calibro 30-06.

1975 – Bill Gates e Paul Allen ad Albuquerque fondano la Microsoft

Il 4 aprile 1975 due ventenni americani ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, costituirono una piccola società, anzi una partnership fra loro, denominata “Micro-soft company”. Erano amici dai tempi del liceo e si chiamavano, e si chiamano, Paul Allen e Bill Gates.

Oggi nasceva – Robert Downey Jr

Robert John Downey Jr. (New York, 4 aprile 1965) è un attore e produttore cinematografico statunitense. Debutta sul grande schermo, insieme a suo padre Robert Downey Sr., già all’età di cinque anni. Nel 1993 viene candidato per la prima volta all’Oscar al miglior attore e vince un Premio BAFTA per l’interpretazione di Charlie Chaplin nel film Charlot. Nel 2000 si è unito al cast della serie TV Ally McBeal, grazie alla quale ha ricevuto un Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie e lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore in una serie commedia. Il suo personaggio è stato eliminato dalla serie quando l’attore è stato licenziato a causa di due arresti per droga avvenuti tra la fine del 2000 e l’inizio del 2001. A partire dal 2008, Downey si è imposto all’attenzione internazionale grazie al ruolo del supereroe Iron Man, apparendo nei film del Marvel Cinematic Universe sia nel ruolo principale, che come membro di un cast corale o in un cameo. Nel 2009 ha recitato nel film di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, vincendo il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale, e nel 2011, nel sequel Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Ha inoltre recitato in The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che fanno parte dei film con i maggiori incassi di sempre e hanno guadagnato ciascuno oltre 1,1 miliardi di dollari. Inoltre, Downey, per tre anni consecutivi, dal 2012 al 2015, è stato in cima alla lista di Forbes tra gli attori più pagati al mondo, con una stima di circa 80 milioni di dollari tra giugno 2014 e giugno 2015.

I santi venerati oggi

– Sant’ Isidoro di Siviglia

Vescovo e dottore della Chiesa

– Santi Agatopodo e Teodulo

Martiri

– San Benedetto il Moro

Religioso

– San Francesco Marto

Veggente di Fatima