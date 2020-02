Accadde Oggi, i fatti del 4 febbraio

Oggi 4 febbraio 2020 è il 35esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:11 e tramonta alle 17:23. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 febbraio.

1859 – Il Codice Sinaitico viene scoperto in Egitto

Il Codice Sinaitico o Codex Sinaiticus (Londra, Brit. Libr., Add. 43725; Gregory-Aland no. א o 01) è un manoscritto in greco onciale (cioè maiuscolo) datato tra il 330-350 d.C. Originariamente conteneva l’intero Antico Testamento nella versione greca dei Settanta, l’intero Nuovo Testamento, e altri scritti cristiani (Lettera di Barnaba, Pastore di Erma). L’onciale è un’antica scrittura maiuscola usata dal III all’VIII secolo nei manoscritti dagli amanuensi latini e bizantini; in onciale sono scritti anche altri due codici biblici tra i più antichi: il Codex Vaticanus (IV secolo) ed il Codex Alexandrinus (V secolo).

1862 – Viene fondata la Bacardi

Bacardi è un’azienda di produzione e distribuzione di alcolici, nota in particolare per il rum. La sua sede è ad Hamilton, nelle Bermuda. La storica azienda produttrice di rum, di origine cubana, fu fondata nel 1862 da Don Facundo Bacardí Massó. A causa degli espropri a danno di imprese private dovuti alla rivoluzione castrista, Bacardi fu costretta all’esilio da Cuba e trasferì la propria produzione a Porto Rico. Nel 1993, grazie all’acquisizione dell’italiana Martini & Rossi, storica casa torinese, Bacardi è diventata una tra le più grandi aziende mondiali per produzione e distribuzione di bevande alcoliche.

2004 – Nasce Facebook

Facebook è un social media e social network, lanciato a scopo commerciale il 4 febbraio 2004, posseduto e gestito dalla società Facebook Inc., e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione, ma principalmente in PHP. Disponibile in oltre 100 lingue (in italiano dal 14 maggio 2008), raggiungendo nel giugno 2017 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente e classificandosi come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi, il nome “Facebook” prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono all’inizio dell’anno accademico per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro.

Oggi nasceva – Jacques Prévert

Jacques Prévert nasce il 4 febbraio nel 1900 da famiglia borghese, benestante. In Bretagna trascorre alcuni anni della sua infanzia; Prévert si dimostra fin dalla più giovane età amante della lettura e dello spettacolo. E’stato un poeta e sceneggiatore francese. Prévert passa nella sua poesia dal gioco attento dell’intelligenza al controllo della sensibilità, dall’uso scanzonato dell’ironia ad una semplicità di espressione che a volte, ad un lettore superficiale, può sembrare sfiorare la banalità. Egli partecipa in modo sentimentale ai climi poetici affrontati ma anche con rigorosa obbedienza ad un simbolismo di alta scuola francese, sempre alla ricerca di un ritmo che non si discosta mai dal linguaggio comune. La poesia prevertiana è di una facilità pericolosa perché ricca di ritmi interni, di giochi di parole, di diverse situazioni psicologiche che sono lo specchio di questo grande poeta francese.

I santi celebrati oggi

– San Giuseppe da Leonessa

Cappuccino

– Sant’ Aventino di Chartres

Vescovo

– Sant’ Aventino di Troyes

– Sant’ Eutichio di Roma

Martire

– Santi Filea e Filoromo

Martiri

– San Gilberto di Limerick

Vescovo