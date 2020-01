Accadde Oggi, i fatti del 4 gennaio

Oggi 4 gennaio 2020 è il quarto giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 16:48. La luna è in fase gibbiosa crescente e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 gennaio.

1884 – A Londra viene fondata la Fabian Society

Il Fabianesimo (detto anche Fabianismo), è un movimento politico e sociale britannico di ispirazione socialdemocratica, nato alla fine del XIX secolo e facente capo alla Phabian Society, associazione che fu istituita a Londra nel 1884 e che si proponeva come scopo istituzionale l’elevazione delle classi lavoratrici, per renderle idonee ad assumere il controllo dei mezzi di produzione. Prese tale nome in quanto si avvalse sempre di una tattica gradualistica e temporeggiatrice che ricordava, sotto alcuni aspetti, la politica militare di Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore, che nella lotta contro Annibale e i suoi cartaginesi si avvalse di una strategia attendista di lento logoramento, che permetterà a Scipione l’Africano di battere il nemico nella battaglia decisiva, nonostante le molte sconfitte subite.

1968 – Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai

La corrida, programma inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 1968al 1979 e, successivamente, in televisione dal 1986 al 2011. La trasmissione è stata condotta da Corrado dal 1968 al 1997. Successivamente, dal 2002 al 2009, la conduzione del varietà è stata affidata a Gerry Scotti, mentre nel 2011 è andata in onda l’ultima edizione, presentata da Flavio Insinna.

2010 – Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 m

La Burj Khalifa, inizialmente conosciuta con il nome di Burj Dubai, è un grattacielo di Dubai. Il suo nome attuale deriva dall’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, a cui è stata dedicata la struttura. Con i suoi 829,80 metri e un significativo margine di vantaggio in termini di altezza rispetto a qualsiasi altro edificio realizzato in precedenza, la Burj Khalifa è l’attuale grattacielo più alto del mondo ma anche la più alta struttura in assoluto realizzata dall’uomo e detentrice di svariati altri primati. Insieme alla Burj al-Arab, è la maggior meta turistica di Dubai, nonché uno dei suoi simboli.

Oggi nasceva – Louis Braille

Louis Braille (Coupvray, 4 gennaio 1809 – Parigi, 6 gennaio 1852) è stato un inventore francese; ideò il codice Braille, che da lui prese il nome, utilizzato per la scrittura e la lettura dalle persone non vedenti.

I santi celebrati oggi

– Santa Angela da Foligno

Terziaria francescana

– Sant’ Abruncolo

Vescovo

– Beata Cristiana da Santa Croce (Oringa Menabuoi)

– Sant’ Elisabetta Anna Bayley Seton

Vedova