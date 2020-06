Accadde Oggi, i fatti del 4 giugno

Oggi 4 giugno 2020 è il 156esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:31. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 giugno.

Il 4 giugno del 1917 vennero assegnati i primi Premi Pulitzer. Per la biografia su Julia Ward Howe (New York, 27 maggio 1819 – Oak Glen, 17 ottobre 1910), attivista statunitense, vengono premiati Laura E. Richards, Maude H. Elliott, e Florence Hall. Invece Jean Jules Jusserand riceve il primo Pulitzer per la storia per il suo lavoro With Americans of Past and Present Days, e Herbert B. Swope riceve il primo Pulitzer per il giornalismo per il suo lavoro per il New York World.

A 24 anni, Marco non è ancora il Pirata: si raserà a zero alla Vuelta Valenciana del 1995, e poi comparirà anche la famosa bandana. Ma tra le Dolomiti, quel 4 giugno 1994, è semplicemente il giovanissimo scalatorino di Cesenatico, al secondo Giro d’Italia (al primo mise termine una tendinite) e senza successi tra i professionisti (ma ha vinto il Giro dilettanti due anni prima). Marco scollina e si butta alla caccia dello svizzero Richard, ultimo superstite della fuga del mattino. Lo riprende in discesa, e rilancia: si appiattisce sul manubrio, non si siede sul sellino ma sfiora la ruota posteriore per essere ancora più aerodinamico: una posizione ardita e rischiosa agli 80 all’ora. Ma lui non teme nulla. Pedala ostinato fino al traguardo di Merano dove lancia in aria entrambe le braccia. Bugno, Chiappucci, Berzin e Indurain si vedono solo 40” dopo.

1996 – L’Ariane 5 esplode durante il lancio

Il primo volo dell’Ariane 5 (Ariane 5 volo 501) svoltosi il 4 giugno 1996 fallì e il razzo si autodistrusse dopo 40 secondi dal lancio per via di un malfunzionamento del software di controllo, generato da uno dei più famosi bug della storia.

Oggi nasceva – Angelina Jolie

Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight (Los Angeles, 4 giugno 1975), è un’attrice, produttrice cinematografica e regista statunitense con cittadinanza cambogiana, filantropa nonché ambasciatrice dell’UNHCR, vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino.

I santi celebrati oggi

– San Francesco Caracciolo

Sacerdote

– Beato Antonio Zawistowski e Stanislao Starowieyski

Martiri

– San Filippo Smaldone

Sacerdote

– San Gualterio

Abate

– San Metrofane di Bisanzio

Vescovo

– Santi Nicola e Trano

Anacoreti

– Sant’ Ottato di Milevi

Vescovo

– Beato Pacifico Ramati da Cerano

– San Petroc

Abate

– San Quirino di Siscia

Vescovo e martire