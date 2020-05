Accadde Oggi, i fatti del 4 maggio

Oggi 4 maggio 2020 è il 125esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:57 e tramonta alle 20:03. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 maggio.

1910 – Viene fondata la Royal Canadian Navy

La Royal Canadian Navy, indicata anche con la sua sigla RCN, o la Marine royale canadienne è la marina militare e parte delle forze armate canadesi. Fondata nel 1910 come Naval Service of Canada ottenne il suffisso reale nel 1911. Posta sotto l’egida del Department of National Defence nel 1923, fu inglobata nel 1968 assieme alla Royal Canadian Air Force ed il Canadian Army per formare le Canadian Forces unificate, assumendo quindi la denominazione di Maritime Command – “MARCOM” / Commandement maritime – “COMAR”, dal 2011 essa insieme ha ripreso la propria autonomia e il prefisso “Royal”. Nel corso della sua storia la RCN ha preso parte alla prima e alla seconda guerra mondiale, alla guerra di Corea, alla prima guerra del Golfo, alla guerra in Afghanistan, a numerose missioni di mantenimento della pace dell’ONU e ad operazioni della NATO.

1948 – Viene pubblicato il primo romanzo di Norman Mailer, Il nudo e il morto

Il nudo e il morto (The Naked and the Dead) è il primo romanzo dello scrittore e regista Norman Mailer; pubblicato nel 1948; trae spunto dalla sua esperienza di guerra nel Pacifico. È considerato una delle opere migliori sulla seconda guerra mondiale, bestseller del 1948 negli Stati Uniti d’America.

2000 – Il virus informatico ILoveYou colpisce milioni di computer in tutto il mondo

“I Love You” si diffuse, in meno di tre giorni, su Internet, da una parte all’ altra del mondo, colpendo piccole aziende e grandi multinazionali, enti pubblici e addirittura Enti militari. Il “virus” sembrava allora rappresentare il massimo della capacità di distruzione. Oggi, la nuova generazione di virus informatici, la nuova generazione di scrittori di “programmi pericolosi” per i computer ha completamente rivoluzionato il rischio “infezione”.

Oggi nasceva – Audrey Hepburn

Audrey Hepburn, nata Audrey Kathleen Ruston Hepburn (Ixelles, 4 maggio 1929 – Tolochenaz, 20 gennaio 1993), è stata un’attrice britannica. Cresciuta tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi, dove visse sotto il regime nazista, durante la seconda guerra mondiale studiò danza per poi approdare al teatro e infine al cinema. Nel corso della sua carriera lavorò con Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, oltre che con attori del calibro di Gregory Peck, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Rex Harrison, William Holden, Peter O’Toole e Sean Connery e raggiunse la fama mondiale, nei primi anni cinquanta, grazie a ruoli come quello di Gigi in uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Colette (1951), interpretazione che le valse il Theatre World Award per gli esordi teatrali, della Principessa Anna in Vacanze romane (1953), interpretazione che le valse l’Oscar come migliore attrice. Altri suoi celebri ruoli sono quelli in film quali Sabrina (1954), Guerra e pace (1956), La storia di una monaca (1959), Colazione da Tiffany (1961), Sciarada (1963), My Fair Lady (1964), Come rubare un milione di dollari e vivere felici (1966), Gli occhi della notte e Due per la strada (1967). Negli anni settanta e ottanta apparve sempre più raramente sul grande schermo, preferendo dedicarsi alla famiglia. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice ufficiale dell’UNICEF e, da quel momento fino alla sua morte, si dedicò assiduamente al lavoro umanitario, in riconoscimento del quale ricevette nel 1992 la Medaglia presidenziale della libertà (Presidential Medal of Freedom) e nel 1993 il Premio umanitario Jean Hersholt (Jean Hersholt Humanitarian Award). Vincitrice di due Oscar, di tre Golden Globe, di un Emmy, di un Grammy Award, di quattro BAFTA, di due premi Tony e di tre David di Donatello, la Hepburn fu una delle figure di spicco del cinema statunitense degli anni cinquanta e sessanta. L’American Film Institute ha inserito la Hepburn al terzo posto tra le più grandi star della storia del cinema e ha una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, al 1652 di Vine Street.

