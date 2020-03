Accadde Oggi, i fatti del 4 marzo

Oggi 4 marzo 2020 è il 64esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:32 e tramonta alle 17:58. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 marzo.

1877 – La prima de “Il lago dei cigni”

Simbolo della grandiosità e dell’eleganza della tradizione coreutica russa, il Lago dei cigni venne rappresentato per la prima volta al Teatro Bolshoi di Mosca, nel marzo del 1877. Composto da Pyotr Tchaikovsky tra il 1875 e il 1876 e ispirato a un’antica fiaba tedesca, il balletto racconta la struggente storia d’amore tra il Principe Sigfried e Odette, regina di un gruppo di fanciulle trasformate in cigni dal perfido mago Rothbar.

1950 – Debutta nelle sale Cenerentola della Disney

La storia di questa fanciulla di buona famiglia – che, per la perfidia della matrigna e delle sorellastre, si ritrova sguattera e vittima di soprusi e sberleffi quotidiani, riscattandosi alla fine nello sposare l’amato principe – aveva origini ben più antiche. Alcuni la facevano risalire alla Rodopi della XXVI dinastia dell’Egitto (tra il 1620 ed il 1540 a.C.); altri alla Yeh-Shen raccontata nella Cina del IX secolo a.C. Il nome Cenerentola era apparso per la prima volta nel 1634, nella fiaba “La gatta Cenerentola” del napoletano Giambattista Basile. Presente in centinaia di tradizioni distanti tra loro geograficamente e nel tempo, il soggetto aveva trovato una sua definitiva caratterizzazione con Charles Perrault e successivamente con i fratelli Grimm. A quest’ultima tradizione s’ispirò Walt Disney che affidò la regia del nuovo lungometraggio a un team di tre registi: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske. L’imperativo fu di realizzare un prodotto di qualità ma conservando la linea spartana nelle risorse da investire. Aspetto che spinse i registi a girare la pellicola dapprima con attori in carne ed ossa, per poi ricalcare su questo la versione animata.

2006 – Povia si aggiudica il Festival con “Vorrei avere il becco”

Vorrei avere il becco è un brano musicale del cantante Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006. Il testo di Vorrei avere il becco esalta i valori della monogamia e della fedeltà coniugale.

Oggi nasceva – Lucio Dalla

Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – Montreux, 1º marzo 2012) è stato un cantautore, musicista e attore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato con curiosità ed eclettismo in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell’arco della sua lunga carriera, che ha raggiunto i cinquant’anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi: dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore, arrivando a varcare i confini dell’opera e della musica lirica. È stato un autore conosciuto anche all’estero e alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue.

