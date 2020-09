Accadde Oggi, i fatti del 4 settembre

Oggi 4 settembre 2020 è il 248esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:33 e tramonta alle 19:30. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 settembre.

1666 – A Londra, Inghilterra, il Grande incendio di Londra arreca gran parte dei danni

Il secondo grande incendio di Londra fu un incendio che si propagò nella Città di Londra dal 2 al 6 settembre 1666 (12-16 settembre, secondo il calendario gregoriano), distruggendola in gran parte. Prima di allora la stessa definizione di “grande incendio” fu utilizzata per un altro grande incendio che nel 1212 aveva distrutto una gran parte della città.

In seguito, il raid incendiario del 29 dicembre 1940 condotto dalla Luftwaffe sulla città divenne noto come il secondo grande incendio di Londra.

1882 – Thomas Edison inaugura a New York la prima rete d’illuminazione elettrica al mondo

4 settembre 1882: Thomas Alva Edison inaugura a New York la prima rete d’illuminazione elettrica al mondo fornendo 110 volt in corrente continua a 59 utenti del sud di Manhattan. Il genio di Edison si esprime anche nella promozione della sua invenzione essendo la zona ricca di negozi ed è frequentata da numerosi imprenditori.

1888 – George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino

Il 4 settembre del 1888 l’americano rivoluzionò il mondo della fotografia rendendola accessibile a tutti, o quasi. Eastman, quel giorno, registrò la sua azienda con il marchio Kodak e depositò il brevetto per la prima macchina fotografica con rullino. La sua macchina fotografica, facilmente trasportabile e dal costo contenuto, era dotata di pellicola con 100 pose. Una volta terminato il rullino, l’apparecchio veniva spedito a Rochester. Qui venivano sviluppate le foto, messo un nuovo rullino e, infine, rimandato tutto al mittente. Da questo momento in poi il marchio si specializzò nelle macchine fotografiche analogiche prima, digitali poi, e soprattutto nei prodotti per lo sviluppo e stampa delle immagini.

Oggi nasceva – Amadeus

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani (Ravenna, 4 settembre 1962), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Debutta negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. È il conduttore e il direttore artistico dei Festival di Sanremo 2020 e 2021.

I santi commemorati oggi

– Santa Rosalia

Vergine, eremita di Palermo

– Beato Scipione Gerolamo Brigeat de Lambert

Martire

– Beato Bernardo da Lugar Nuevo de Fenollet (José Bleda Grau)

Religioso e martire

– San Bonifacio I

Papa