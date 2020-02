Accadde Oggi, i fatti del 5 febbraio

Oggi 5 febbraio 2020 è il 36esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:10 e tramonta alle 17:24. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 5 febbraio.

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell’Otello di Giuseppe Verdi

Otello è la penultima opera di Giuseppe Verdi. Il libretto di Arrigo Boito è tratto dalla tragedia omonima di Shakespeare. Boito e Verdi eliminarono il primo atto della tragedia shakespeariana, che costituiva un antefatto ambientato a Venezia, allo scopo di rendere la drammaturgia la più serrata possibile. La prima ebbe luogo a Milano il 5 febbraio 1887 nell’ambito della stagione di Carnevale e Quaresima del Teatro alla Scala.

1936 – Al Teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin

Il 5 febbraio del 1936, gli spettatori del Rivoli Theater, uno storico cinema di New York, sentirono per la prima volta la voce di Charlie Chaplin in un film. Era la prima di Tempi Moderni, uno dei film più riusciti, apprezzati e ricordati di Chaplin. Magari non tutti l’hanno visto, ma è praticamente impossibile non conoscere la scena della catena di montaggio. In Tempi Moderni Chaplin interpreta infatti un operaio ai tempi della Grande Depressione. All’operaio ne succedono di tutti i colori ma resta buono, ottimista e – a differenza di quasi tutti gli altri personaggi del film – è un individuo pensante, non un “pezzo di un ingranaggio”. La trama del film è ricca di avvenimenti: alcuni fanno ridere, altri sono tristi (morte, fame, povertà) e quasi tutti fanno pensare.

1961 – Il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero

The Daily Telegraph (chiamato anche solo The Telegraph) è un quotidiano del Regno Unito, fondato nel 1855. È uno degli ultimi quotidiani stampati ancora secondo il formato “broadsheet”, infatti la maggior parte dei quotidiani politici britannici si è spostata su un formato più piccolo e compatto, il tabloid. Il suo giornale domenicale, The Sunday Telegraph, è stato fondato nel 1961.

Oggi nasceva – Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi, soprannominato Il gentiluomo della televisione (Roma, 5 febbraio 1958 – Roma, 26 marzo 2018), è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e attore teatrale italiano. Ispirandosi a Corrado, nella sua quarantennale carriera ha condotto quiz, varietà e talent show come Miss Italia (che lo vide alla guida per 17 edizioni, di cui 15 consecutive), Europa Europa, I fatti vostri, Scommettiamo che…?, Luna Park, Domenica in, Per tutta la vita…?, Cominciamo bene, Soliti ignoti e L’eredità; ha partecipato come concorrente in programmi di successo come Ballando con le stelle e Tale e quale show e ha recitato nelle due stagioni della fiction Non lasciamoci più. Legato anche a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Telethon, da lui condotta negli anni novanta e poi ripresa ininterrottamente dal 2005 fino al 2016 per 11 edizioni, e La partita del cuore, presentata per 22 edizioni dal 1992 al 2017. Considerato fin dagli anni ottanta uno dei principali volti maschili della Rai, è stato insieme a Pippo Baudo il conduttore con più trasmissioni all’attivo. È stato anche doppiatore e sua è la voce dello Sceriffo Woody nella saga di Toy Story.

I santi venerati oggi

– Sant’ Agata

Vergine e martire

– Sant’ Albuino di Bressanone

Vescovo

– Sant’ Alice (Adelaide) di Vilich

Badessa