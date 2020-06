Accadde Oggi, i fatti del 5 giugno

Oggi 5 giugno 2020 è il 157esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:31. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 5 giugno.

1981 – Inizio ufficiale dell’epidemia di AIDS

L’AIDS è stato riconosciuto per la prima volta il 5 giugno 1981, quando i CDC di Atlanta registrarono casi sospetti di polmonite da Pneumocystis carinii in cinque uomini omosessuali a Los Angeles. In principio, il CDC non aveva dato un nome ufficiale alla malattia e spesso faceva riferimento ad essa per mezzo delle malattie che sono state associate ad essa, ad esempio, linfoadenopatia.

1998 – A Firenze parte la prima edizione dell’Hackmeeting

L’hackmeeting è un incontro annuale sul tema delle nuove tecnologie. Vi prendono parte appassionati di informatica, in particolar modo attivisti delle libertà digitali. Nato a Firenze nel 1998, a partire del 2000 si svolge regolarmente anche in Spagna e successivamente anche in Bolivia, Santiago del Cile e Messico. Gli hackmeeting d’Italia e Spagna, pur condividendo nome e principi, sono eventi organizzati indipendentemente l’uno dall’altro. In questo tipo d’incontri gli hacklab locali ed altri gruppi socialmente implicati si uniscono per realizzare attività relazionate con l’uso della rete e delle nuove tecnologie da un punto di vista politico e sociale, come conferenze, tavole rotonde, workshops ecc. Il motivo principale dello svolgersi di queste attività è la diffusione di un tipo di cultura relazionata all’uso del free software.

2002 – Viene pubblicata la suite Mozilla 1.0, la prima versione “ufficiale”

Mozilla Firefox (conosciuto semplicemente come Firefox) è un web browser libero e multipiattaforma, mantenuto da Mozilla Foundation. Nato nel 2002 con il nome “Phoenix” dai membri della comunità Mozilla che volevano un browser stand-alone piuttosto che il raggruppamento Mozilla Application Suite, fino alla versione 56 ha usato il motore di rendering Gecko, supportando gran parte dei nuovi standard web oltre ad alcune caratteristiche che sono state progettate come estensioni a questi ultimi; dalla versione 57, Gecko è stato sostituito da Quantum.

Oggi nasceva – Federico Garcia Lorca

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 5 giugno 1898 – Víznar, 19 agosto 1936) è stato un poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, figura di spicco della cosiddetta generazione del ’27, un gruppo di scrittori che affrontò le avanguardie artistiche europee con risultati eccellenti, tanto che la prima metà del Novecento viene definita la Edad de Plata della letteratura spagnola. Sostenitore dichiarato delle forze repubblicane durante la guerra civile spagnola, fu catturato a Granada, dove si trovava ad alloggiare in casa di amici, e fucilato da uno squadrone della milizia franchista. Il suo corpo fu poi gettato “in un burrone ad alcuni chilometri alla destra di Fuentegrande”.

I santi venerati oggi

– San Bonifacio

Vescovo e martire

– Santi Domenico Toai e Domenico Huyen

Martiri

– San Doroteo di Tiro

Vescovo e martire

– Santi Eobano, Adelario e nove compagni

Martiri

– Sant’ Eutichio di Como

Vescovo

– San Franco da Assergi

Eremita

– Sant’ Illidio di Clermont

Vescovo

– San Luca Vu Ba Loan

Martire

– Santi Marciano, Nicandro, Apollonio e compagni

Martiri

– San Sancio

Martire di Cordova

– Santi Giusto e Clemente

Vescovo e Presbitero