Accadde Oggi, i fatti del 5 luglio

Oggi 5 luglio 2020 è il 187esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:37 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 5 luglio.

1687 – Viene pubblicato il Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (in italiano: I principi matematici della filosofia naturale), noto semplicemente come Principia, è un trattato in tre libri di Isaac Newton, pubblicato il 5 luglio 1687. Unanimemente considerato una delle più importanti opere del pensiero scientifico, in essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale.

1810 – Bologna, viene inaugurata l’Arena del Sole

L’Arena del Sole nacque come teatro all’aperto, inaugurato il 5 luglio 1810, sull’area del convento delle monache domenicane di Santa Maria Maddalena, soppresso in epoca napoleonica. Del vecchio convento resta il chiostro interno, adibito a spettacoli nel periodo estivo. Per un secolo funzionò come arena per gli spettacoli estivi, con una stagione che andava da Pasqua alla fine di settembre. Ospitava abitualmente tutte le principali compagnie teatrali italiane, tra cui, assiduamente, quella di Angelo Pezzaglia, che aveva per star la piccolissima nipote del capocomico, l’attrice Paola Pezzaglia, in seguito interprete cinematografica del muto. Nel 1916 l’arena venne dotata di coperture smontabili, che consentirono di utilizzare la struttura anche durante la stagione invernale, sia come teatro sia come cinematografo.

1946 – Nasce il bikini

Il 5 luglio 1946 il sarto francese Louis Réard presenta ufficialmente un costume da bagno femminile in due pezzi che lascia la pancia scoperta: il bikini. Il nome richiama l’atollo di Bikini nelle Isole Marshall, nel quale negli stessi anni gli Stati Uniti conducevano test nucleari: Reard riteneva che l’introduzione del nuovo tipo di costume avrebbe avuto analoghi effetti esplosivi e dirompenti. Il modello di Reard rifiniva il lavoro di Jacques Heim che, due mesi prima, aveva introdotto l’Atome (così chiamato a causa delle sue dimensioni ridotte), pubblicizzato come il costume da bagno più piccolo al mondo. Reard rese l’Atome ancora più piccolo, ma non riuscì inizialmente a trovare una modella che osasse indossarlo. Finì quindi per ingaggiare come modella Micheline Bernardini, spogliarellista del Casino de Paris. Nella foto, Louis Réard.

Oggi nasceva – Gianfranco Zola

Gianfranco Zola (Oliena, 5 luglio 1966) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Considerato uno dei maggiori talenti calcistici italiani degli anni 1990 e 2000, nel 1994 è stato vicecampione del mondo con la nazionale, con cui ha totalizzato 35 presenze e 10 reti. Nel 2004 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, per i meriti sportivi conseguiti durante la sua permanenza al Chelsea. È stato candidato per tre volte al Pallone d’oro, classificandosi 6º nel 1995.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Sacerdote

– Santa Filomena

Venerata a Sanseverino Marche