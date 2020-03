Accadde Oggi, i fatti del 5 marzo

Oggi 5 marzo 2020 è il 65esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 17:59. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 5 marzo.

1876 – Nasce il Corriere della Sera

L’editoriale del direttore Eugenio Torelli Viollier salutò i lettori del primo numero del Corriere della Sera, che debuttò in edicola il 5 marzo, prima domenica di Quaresima del 1876. Quattro fogli stampati in tremila copie, ognuna al costo di 5 centesimi (7 fuori Milano), che gli strilloni iniziarono a distribuire verso le nove di sera.

2004 – Tiziano Ferro è primo in classifica con “Sere nere”

Sere nere è un singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 7 novembre 2003 come secondo estratto dal secondo album in studio 111. La canzone viene tradotta in lingua spagnola con il titolo Tardes negras. Il brano Sere nere viene utilizzato come colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Il singolo del brano esce nel formato CD soltanto in Spagna e Germania. Sere nere rimane in vetta alla classifica degli airplay radiofonici in Italia per 9 settimane. Inoltre è il singolo più programmato di sempre dalle radio italiane in una settimana.

2005 – Francesco Renga vince il Festival di Sanremo con “Angelo”

Angelo è un singolo del cantautore italiano Francesco Renga, estratto dalla riedizione del terzo album in studio Camere con vista e pubblicato il 4 marzo 2005. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 2005. Il brano, come si può evincere facilmente dal testo, è dedicato a Jolanda, la figlia che il cantante ha avuto con Ambra Angiolini, poco tempo prima della sua partecipazione al Festival. È stato pubblicato anche un CD singolo della canzone, arrivato al primo posto in classifica già nella prima settimana.

Oggi nasceva – Lucio Battisti

Lucio Battisti (Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998) è stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Tra i più grandi, influenti e innovativi cantanti e musicisti italiani di sempre, è considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Adriano di Cesarea

Martire

– San Ciarano (Kieran)

Vescovo

– San Conone l’ortolano

Martire in Panfilia

– San Foca l’Ortolano

Martire

– San Gerasimo

Anacoreta

– Beato Geremia da Valacchia (Giovanni) Kostistik

– San Giovan Giuseppe della Croce (Carlo Gaetano Calosirto)

Francescano Alcantarino

– San Lucio I

Papa