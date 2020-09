Accadde Oggi, i fatti del 5 settembre

Oggi 5 settembre 2020 è il 249esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:34 e tramonta alle 19:28. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 5 settembre.

1840 – Al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell’opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi

Un giorno di regno (noto anche come Il finto Stanislao) è la seconda opera lirica di Giuseppe Verdi. È un melodramma giocoso scritto su libretto di Felice Romani. È l’unica opera buffa verdiana insieme al senile Falstaff. È inoltre l’unica opera in cui il compositore fa uso dei recitativi secchi. La prima rappresentazione si svolse al Teatro alla Scala il 5 settembre 1840.

1885 – Primo esempio di pompa per benzina: Stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne (Indiana) mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole, pompa a stantuffo, tubo di gomma e rubinetto. È il primo modello di pompa per la benzina, che Bowser vende a un mercante suo concittadino.

1982 – A Goodwood in Inghilterra Giuseppe Saronni vince il Campionato del mondo di ciclismo su strada davanti a Greg LeMond

Giuseppe Saronni (Novara, 22 settembre 1957) è un dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. Professionista dal 1977 al 1990, vinse due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone e un campionato del mondo su strada. Dal 2005 è dirigente della UAE Team Emirates (già Lampre).

Oggi nasceva – Freddie Mercury

Freddie Mercury, nato Farrokh Bulsara (Zanzibar, 5 settembre 1946 – Londra, 24 novembre 1991), è stato un cantautore, compositore e musicista britannico di origini parsi. Nel 1970, insieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Meddows-Taylor, fondò i Queen, ai quali un anno più tardi si aggiunse il bassista John Deacon. Per il gruppo rock britannico, con cui restò fino alla prematura morte avvenuta all’età di 45 anni a causa di una broncopolmonite aggravata dall’AIDS, scrisse molte canzoni, tra cui si annoverano successi come Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, It’s a Hard Life, Killer Queen, Love of My Life, Bicycle Race, Play the Game, Somebody to Love e We Are the Champions.

I santi ricordati oggi

– Santa Teresa di Calcutta

Fondatrice

– Sant’ Alberto di Butrio

Abate

– Santi Aconzio, Nonno, Ercolano e Taurino

Martiri