Accadde Oggi, i fatti del 6 aprile

Oggi 6 aprile 2020 è il 97esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:38 e tramonta alle 19:33. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 aprile.

1830 – A Fayette nello Stato di New York nasce il mormonismo

In seguito a diverse visioni angeliche, il 6 aprile 1830 nella città di Fayette (New York), nella casa di Peter Whitmer Sr., Joseph Smith insieme con altre cinque persone organizzò ufficialmente, secondo le leggi dello Stato, la Chiesa di Cristo (in inglese Church of Christ). Il 3 maggio 1834 il nome mutò in Chiesa dei santi degli ultimi giorni (in inglese Church of Latter-day Saints). Il 26 aprile 1838 a seguito di una rivelazione divina, il nome ufficiale divenne Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (in inglese Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Fino alla morte di Smith esisteva sostanzialmente una sola organizzazione religiosa mormone, benché non fossero mancati dei piccoli scismi; si trattò, tuttavia, di gruppi con poche decine di affiliati che non durarono più di qualche anno. Dopo l’assassinio di Joseph Smith si aprì in seno al movimento una crisi di successione: il risultato fu che una parte degli aderenti rimasero nel Midwest, mentre altri, guidati da Brigham Young, intrapresero una lunga migrazione verso ovest.

1862 – La Repubblica di San Marino adotta l’attuale bandiera

L’attuale bandiera di San Marino fu adottata il 6 aprile 1862 ed è composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni: quella superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Al centro della bandiera è presente lo stemma nazionale. Lo stemma mostra uno scudo (che presenta tre torri su tre vette) fiancheggiato da una ghirlanda. Sopra lo scudo è presente una corona e sotto è presente un nastro che reca la parola LIBERTAS (Libertà).

1973 – Viene lanciato il velivolo spaziale Pioneer 11

Il Pioneer 11 fu la seconda missione spaziale, dopo il Pioneer 10, a raggiungere Giove e la prima ad esplorare Saturno e i suoi anelli. Pioneer 11 (anche chiamato Pioneer G) utilizzò la massa di Giove per avere una spinta gravitazionale verso Saturno e i confini del sistema solare. La sonda è stata lanciata dalla NASA il 6 aprile del 1973 da un razzo Atlas-Centaur e ha continuato ad operare e trasmettere dati fino al 30 novembre 1995 quando le comunicazioni sono state interrotte a causa della grande distanza della sonda dalla Terra e dell’energia sempre minore prodotta dal sistema di alimentazione.

Oggi nasceva – Fred Bongusto

Fred Bongusto, pseudonimo di Alfredo Antonio Carlo Buongusto (Campobasso, 6 aprile 1935 – Roma, 8 novembre 2019), è stato un cantante e compositore italiano. Molto popolare negli anni Sessanta e Settanta, grazie alla sua vocalità calda e suadente è considerato, insieme a Bruno Martino, il cantante confidenziale per antonomasia della musica leggera italiana. Dalla fine degli anni Sessanta è stato inoltre tra i più rilevanti autori italiani di musica da film, soprattutto nel genere della commedia all’italiana. Ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti internazionali tra cui Chet Baker, Don Costa, Toquinho, Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim.

I santi ricordati oggi

– San Pietro da Verona

Sacerdote e martire

– Beata Caterina Morigi di Pallanza

– Sant’ Eutichio

Patriarca di Costantinopoli

– Santa Galla di Roma

– San Guglielmo di Eskill

Abate

– Sant’ Ireneo di Sirmio

Vescovo

– Beato Michele Rua

Sacerdote

– Beato Notkero il Balbuziente

Monaco di San Gallo

– San Paolo Le Bao Tinh

Sacerdote e martire

– Beata Pierina Morosini

Vergine e martire

– San Prudenzio di Troyes

Vescovo

– San Vinebaldo

Abate

– Beato Zefirino Agostini

Sacerdote e fondatore

– San Metodio

Vescovo