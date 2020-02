Accadde Oggi, i fatti del 6 febbraio

Oggi 6 febbraio 2020 è il 37esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:09 e tramonta alle 17:25. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 febbraio.

1952 – Inizia il regno di Elisabetta II

Figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII. Dopo aver servito nella Auxiliary Territorial Service durante la Seconda guerra mondiale, nel 1947 sposa il principe Filippo Mountbatten dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex. Diventa regina all’età di venticinque anni alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster.

1987 – Michele Zarrillo si aggiudica le Nuove Proposte del Festival con “La notte dei pensieri”

Michele Zarrillo partecipò al Festival di Sanremo del 1987 con La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove Proposte. La notte dei pensieri fu un successo commerciale e una delle canzoni che lanciarono Zarrillo.

2010 – Tiziano Ferro debutta in radio con “Scivoli di nuovo”

Scivoli di nuovo è un singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 27 novembre 2009 come quinto estratto dal quarto album in studio Alla mia età. La canzone viene tradotta in lingua spagnola con il titolo Deslizas otra vez. Il singolo viene trasmesso in radio a partire dal 27 novembre 2009. Con l’uscita del brano, l’album Alla mia età torna in top 10 dopo quasi 70 settimane dalla sua uscita. Nel 2010 la cantautrice italiana Diana Tejera, coautrice del brano, ne realizza una cover per il suo album La mia versione.

Oggi nasceva – Ugo Foscolo

Ugo Foscolo, nato Niccolò Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, 10 settembre 1827), è stato un poeta, scrittore e traduttore italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. Egli fu uno dei più notevoli esponenti letterari italiani del periodo a cavallo fra Settecento e Ottocento, nel quale si manifestano o cominciano ad apparire in Italia le correnti neoclassiche e romantiche, durante l’età napoleonica e la prima Restaurazione.

I santi venerati oggi

– San Paolo Miki e compagni

Martiri

– Beato Alfonso Maria Fusco

Sacerdote

– Sant’ Amando di Maastricht

Vescovo

– Beato Angelo da Furci

Sacerdote

– Sant’ Antoliano

Martire

– San Brinolfo Algotsson

Vescovo

– Santa Dorotea

Vergine e martire