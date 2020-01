Accadde Oggi, i fatti del 6 gennaio

Oggi 6 gennaio 2020 è il sesto giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 16:49. La luna è in fase gibbiosa crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 gennaio.

1838 – Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico

Il 6 gennaio 1838 Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico (nel 1839, sarà il primo dagherrotipista statunitense). La prima linea telegrafica venne costruita tra Baltimora e Washington e su questa tratta il 24 maggio 1844 fu inviato il primo messaggio “ufficiale”: “What hath God wrought?” (Bibbia in inglese – Numeri 23:23), e cioè “Cosa ha fatto Dio?”. In realtà il “codice Morse” venne ideato dal collaboratore dell’inventore, Alfred Vail. Fu questi a sviluppare il sistema nel quale ogni lettera o simbolo veniva inviata singolarmente usando una combinazione di punti, linee e pause.

1870 – A Vienna viene inaugurato il Musikverein

Nel 1812, venne fondata a Vienna la Gesellschaft der Musikfreunde (in italiano: Società degli Amici della Musica di Vienna), con lo scopo di promuovere la musica in tutte le manifestazioni. A partire dal 1831, promosse una serie di concerti all’interno del Tuchlauben. Tuttavia l’auditorium, con in suoi 700 posti a sedere, si rivelò presto troppo piccolo. A partire dal 1857, per volere di Francesco Giuseppe I, venne costruita, nei nuovi quartieri occidentali di Vienna, la Ringstraße e alla Gesellschaft der Musikfreunde venne donato dall’imperatore un appezzamento di terreno lungo quest’ultima per costruirvi un nuovo auditorium. Il progetto dell’edificio venne affidato all’architetto classicista Theophil von Hansen e la costruzione si protrasse dal 1863 al 1870, quando la nuova casa di musica venne inaugurata il giorno 6 gennaio. L’edificio consisteva in due sale da musica: una più grande, chiamata Goldener Saal (in italiano: Sala d’Oro) ed una più piccola, per la musica da camera, che nel 1938 venne intitolata a Johannes Brahms.

1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr” nasce la Lufthansa

La Deutsche Lufthansa AG, o più semplicemente Lufthansa, è la principale compagnia aerea tedesca e settima compagnia aerea del mondo (prima in Europa, seguita dalla compagnia di bandiera britannica British Airways) per passeggeri per chilometro trasportati nel 2014 secondo la IATA. Lufthansa è parte e membro fondatore di Star Alliance, una delle più importanti alleanze globali tra compagnie aeree. Il gruppo Lufthansa, una flotta di oltre 340 aerei e circa 117 000 persone in tutto il mondo, ha per hub principale l’Aeroporto di Francoforte sul Meno e per hub secondario l’Aeroporto di Monaco di Baviera. La compagnia fu fondata il 6 gennaio 1926 con sede a Berlino a seguito della fusione tra le compagnie “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr”. Il nome della società è Deutsche Lufthansa AG proprietaria del marchio Lufthansa. Il nome deriva da Luft (“aria” in tedesco) e Hansa (in tedesco Lega anseatica ovvero l’organizzazione commerciale attiva nel Nord Europa durante il Medioevo), che in italiano suonerebbe come “Lega Anseatica Aerea”.

Oggi nasceva – Nek

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani (Sassuolo, 6 gennaio 1972), è un cantautore e polistrumentista italiano. Secondo i dati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana, Nek ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

I santi celebrati oggi

– Epifania del Signore

– Sant’ Andrea Bessette (Alfredo)

Religioso

– Sant’ Andrea Corsini

Vescovo

– San Carlo da Sezze

Frate laico francescano

– San Felice di Nantes

Vescovo

– San Giovanni de Ribera

– Santi Giuliano e Basilissa

Martire in Tebaide

– Beato Macario lo Scozzese

Abate

– San Pier Tommaso

Patriarca latino di Costantinopoli

– Santa Raffaella Maria del Sacro Cuore (Rafaela Porras y Aillón)

Fondatrice