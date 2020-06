Accadde Oggi, i fatti del 6 giugno

Oggi 6 giugno 2020 è il 158esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:32. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 giugno.

1925 – Viene fondata la Chrysler Corporation

Fu fondata da Walter Chrysler. Già nel 1924 l’imprenditore aveva lanciato sul mercato una prima auto col proprio nome, la Chrysler B-70. Uno dei principali meriti della Chrysler fu quello di aver introdotto per la prima volta all’interno del processo di progettazione delle vetture la prima galleria del vento, per ottimizzare le linee della vettura in funzione della penetrazione aerodinamica. Una delle vetture più note dei primi anni trenta fu la Chrysler Airflow, presentata nell’expo A Century of Progress 1833-1933 di Chicago, il 27 marzo 1933.

1933 – Apre il primo drive-in, a Camden (New Jersey)

Il 6 giugno del 1933, a Camden nel New Jersey, per iniziativa di un tal Richard Hollingshead Jr., il quale, tre settimane dopo aver brevettato l’idea, montò proprio quel giorno sul cofano della propria auto un proiettore 128 Kodak, issò un telo fra due alberi e iniziò la moda di andare al cinema, comodamente seduti sui sedili della propria auto.

1951 – A Berlino si tiene la prima edizione della Berlinale

La 1ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino si è svolta al Titania-Palast di Berlino dal 6 al 17 giugno 1951. Come Direttore fu nominato lo storico del cinema Alfred Bauer, che avrebbe ricoperto questa carica fino al 1976. I premi furono assegnati da una giuria di esperti, tutti di nazionalità tedesca, che attribuirono un punteggio da 0 (“scarsa qualità”) a 3 (“alta qualità”) ai film presentati nelle categorie in concorso: drammatici, commedie, polizieschi o avventura, musicali e documentari. Per ogni categoria venne assegnato un Orso d’oro, un Orso d’argento e un Orso di Bronzo. Furono inoltre conferiti premi a film culturali, pubblicitari e a film d’arte e scienza, oltre a riconoscimenti speciali assegnati dal pubblico e dalla Città di Berlino.

Oggi nasceva – Björn Borg

Björn Rune Borg (Stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese. Tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grande Slam, di cui sei al Roland Garros (secondo soltanto a Rafael Nadal) e cinque consecutivi a Wimbledon (record detenuto a pari merito con Lawrence Doherty e Roger Federer) ed è stato numero uno del mondo nella classifica ATP dal 23 agosto 1977 al 2 agosto 1981. Annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi, batté numerosi record dell’era Open che tuttora resistono, vincendo il 41% dei tornei del Grande Slam che disputò e il 90% dei singoli match di quei tornei, vincendo l’Open di Francia e Wimbledon nella stessa stagione per tre anni consecutivi, conquistando tre tornei del Grand Slam senza perdere un set. La sua percentuale di vittorie in carriera è dell’82.74% degli incontri disputati e del 70% contro giocatori all’epoca fra i primi dieci al mondo.

I santi commemorati oggi

– San Norberto

Vescovo

– Sant’ Alessandro di Fiesole

Vescovo

– Santi Artemio e Candida

Sposi e martiri

– Beato Bertrando di Aquileia

Patriarca

– San Bessarione

Anacoreta

– San Cerato di Grenoble

Vescovo