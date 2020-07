Accadde Oggi, i fatti del 6 luglio

Oggi 6 luglio 2020 è il 188esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:38 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 luglio.

1785 – Il dollaro viene scelto all’unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale

Il dollaro venne unanimemente scelto come unità monetaria degli Stati Uniti il 6 luglio 1785. Fu la prima volta che una nazione adottava un sistema decimale per la valuta. Fino al 1791 il valore del dollaro era legato a quello dell’argento o dell’oro o a una combinazione dei due. Dal 1792 al 1873 il dollaro era supportato liberamente da oro e argento, in rapporto di 15 a 1, con un sistema chiamato bimetallismo. Attraverso una serie di cambiamenti legislativi avvenuti tra il 1873 e il 1900, l’importanza dell’argento fu via via diminuita fino all’adozione formale del gold standard. Il gold standard sopravvisse, con molte modifiche fino al 1971.

1912 – Viene riconosciuto il primo record mondiale dei 100 metri maschili, corsi da Don Lippincott in 10″6

Donald “Don” Fithian Lippincott è stato un velocista statunitense. Fu il primo primatista riconosciuto del record mondiale dei 100 metri, con il tempo di 10″6, stabilito a Stoccolma il 6 luglio 1912 durante le batterie di qualificazione dei 100 metri. Conquistò due medaglie individuali ai Giochi olimpici di Stoccolma 1912: bronzo nei 100 metri e argento nei 200 metri.

1964 – Prima cinematografica di A Hard Day’s Night, il primo film dei Beatles

Il film, prodotto dalla United Artists e distribuito nelle sale cinematografiche britanniche nel luglio del 1964, servì da traino per lanciare l’omonimo album A Hard Day’s Night, pubblicato pochi giorni dopo l’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche. Fotografato in bianco e nero da Gilbert Taylor, mette in risalto la nascente passione dei fan per quello che è considerato il maggior fenomeno musicale del XX secolo.

Oggi nasceva – Sylvester Stallone

Sylvester Enzio Stallone, soprannominato Sly (New York, 6 luglio 1946), è un attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e pittore statunitense, principalmente conosciuto per l’interpretazione di due tra i più celebri ed iconici personaggi della storia del cinema, Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Stallone ha legato la sua fama all’interpretazione di personaggi che riescono “a prendersi la rivincita su una società spesso chiusa e corrotta, superando avversità e ingiustizie grazie alla propria forza di volontà e fisica”. Nel 2015 riprende il ruolo del pugile Rocky Balboa nel film Creed – Nato per combattere, per il quale vince il Golden Globe per il miglior attore non protagonista e viene candidato ai Premi Oscar 2016 nella categoria di miglior attore non protagonista (39 anni dopo le due nomination ai Premi Oscar 1977 nella categoria miglior attore e migliore sceneggiatura originale per il primo Rocky).

I santi celebrati oggi

– Santa Maria Goretti

Vergine e martire

– Santa Domenica di Tropea

Venerata a Tropea