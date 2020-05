Accadde Oggi, i fatti del 6 maggio

Oggi 6 maggio 2020 è il 127esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:55 e tramonta alle 20:05. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 maggio.

1816 – Viene fondata a New York la American Bible Society

L’American Bible Society (acronimo in ABS) è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1816 a New York il cui obiettivo è quello di pubblicare, distribuire e tradurre la Bibbia. L’organizzazione fa parte del network United Bible Societies.

1906 – Si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio famosa corsa automobilistica

La Targa Florio è una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, la più antica tuttora disputata. Insieme alla Mille Miglia, inoltre, è la corsa stradale italiana più famosa nel mondo. La Targa Florio è stata voluta, creata, finanziata e organizzata da Vincenzo Florio, un palermitano di ricca famiglia, affascinato dal nuovo mezzo di locomozione e già noto nell’ambiente per aver partecipato ad alcune competizioni di inizio secolo e per aver istituito, nel 1905, la Coppa Florio (una corsa automobilistica in quel di Brescia).

1940 – John Steinbeck riceve il Premio Pulitzer per il suo romanzo Furore

Furore (The Grapes of Wrath) è il romanzo considerato il capolavoro dello scrittore statunitense John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura del 1962. Furore è probabilmente il romanzo simbolo della grande depressione americana degli anni trenta.

La vicenda narra della migrazione della famiglia Joad, che è costretta ad abbandonare la propria fattoria nell’Oklahoma a bordo di un autocarro e che in un percorso lungo la Route 66 – tenterà di insediarsi in California, dove spera di ricostruirsi un avvenire.

Tuttavia giunti a destinazione la California si dimostrerà di non essere il paese che avevano sognato ma un luogo, almeno per loro, di miseria.

Oggi nasceva – George Clooney

George Timothy Clooney (Lexington, 6 maggio 1961) è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e imprenditore statunitense. Dopo una lunga gavetta, fama e riconoscimenti giunsero grazie al ruolo del pediatra Douglas “Doug” Ross nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea, dal 1994 al 1999. Mentre lavorava in E.R., ha cominciato a ottenere i primi ruoli cinematografici da protagonista in film come Batman & Robin (1997) e Out of Sight (1998), dove ha cominciato una collaborazione a lungo termine con il regista Steven Soderbergh. Nel 2001, la fama di Clooney si è ampliata con l’uscita del suo più grande successo commerciale, Ocean’s Eleven, il primo film di una redditizia trilogia. Nello stesso anno, ha esordito alla regia con il thriller biografico Confessioni di una mente pericolosa, seguito da Good Night, and Good Luck (2005), che gli ha valso due nomination ai Premi Oscar nella sezione miglior regista e migliore sceneggiatura originale. Nel 2006 vince l’Oscar al miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Syriana. Ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar come miglior attore nel 2008 per Michael Clayton, nel 2010 per Tra le nuvole, nel 2012 per Paradiso amaro e per la migliore sceneggiatura non originale per Le idi di marzo, vincendo nel 2013 l’Oscar al miglior film per la produzione di Argo. È inoltre vincitore di cinque Golden Globe (tra cui uno alla carriera), un BAFTA e un Premio Osella alla Mostra del cinema di Venezia.

I santi celebrati oggi

– San Pietro Nolasco

Fondatore dei Mercedari

– Beata Anna Rosa Gattorno

– Beato Bartolomeo Pucci-Franceschi

Sacerdote francescano