Accadde Oggi, i fatti del 6 marzo

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 marzo.

1853 – La Traviata di Giuseppe Verdi debutta al Teatro La Fenice di Venezia ed è un “fiascone, e peggio hanno riso” come scrisse lo stesso Verdi. L’opera avrà in seguito successo ovunque

“Fiascone, e peggio hanno riso”: con queste parole Giuseppe Verdi commentò la prima della sua opera al Teatro La fenice di Venezia. La Traviata è divisa in tre atti ed è considerata l’opera più significativa e romantica del compositore e fa parte della ‘trilogia popolare’ assieme a Il trovatore e Rigoletto. La prima rappresentazione si rivelò un sonoro fiasco a causa soprattutto d’interpreti non all’altezza e della scabrosità dell’argomento. Ripresa l’anno successivo con un cast più valido e retrodatando l’azione di sue secoli, riscosse finalmente il meritato successo. Nel tempo La Traviata non ha mai smesso di appassionare, entrando a far parte del cosiddetto “repertorio”. Il ruolo principale, quello di Violetta, richiedendo una voce da soprano al tempo stesso di coloratura, specie nell’atto primo, lirica e drammatica, in modo da restituire appieno la tinta verdiana, ha avuto interpreti di altissimo livello. Fra i passaggi più popolari dell’opera sono da segnalare l’invocazione di Violetta “Amami, Alfredo”, il famoso brindisi “Libiamo ne’ lieti calici”, la cabaletta “Sempre libera degg’io”, il concertato finale del secondo atto, l’aria “Addio, del passato” e il duetto “Parigi, o cara”.

1869 – Dmitri Mendeleev presenta la prima tavola periodica alla Società Chimica Russa

Il 6 marzo 1869 Mendeleev presentò la relazione L’interdipendenza fra le proprietà dei pesi atomici degli elementi alla Società Chimica Russa, che aveva fondato con altri quello stesso anno. Senza che Mendeleev lo sapesse, pochi anni prima avevano già tentato l’impresa Lothar Meyer (1864) e John Newlands (1865), le cui tavole non consentivano però la previsione di nuovi elementi ancora non scoperti.

1975 – In Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni

La maggiore età è passata da 21 a 18 anni nel 1975, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975 della legge 8 marzo 1975, n. 39, “Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire al diritto di elettorato”.

Oggi nasceva – David Gilmour

David Jon Gilmour, CBE (Cambridge, 6 marzo 1946) è un cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico britannico. Dal 1968 al 1995 è stato il chitarrista e cantante dello storico gruppo inglese Pink Floyd, con cui è diventato uno dei più influenti e celebri chitarristi del rock. Insieme al suo lavoro con i Pink Floyd e anche successivamente, Gilmour ha lavorato come produttore discografico per molti artisti, ha intrapreso, con successo, una carriera da solista e ha partecipato come membro attivo a varie organizzazioni di beneficenza. La rivista Rolling Stone ha inserito David Gilmour al 14º posto nella lista dei migliori chitarristi di sempre.

I santi venerati oggi

– Beata Rosa da Viterbo

Vergine

– Santa Coletta Boylet

Vergine

– San Crodegando di Metz

Vescovo

– Sant’ Evagrio di Costantinopoli

Vescovo

– San Fridolino

Abate

– San Giuliano di Toledo

Vescovo

– San Marciano (Marziano) di Tortona

Vescovo e martire

– Sant’ Ollegario di Tarragona

Vescovo

– Santi Quarantadue martiri di Siria

Martiri di Amorio

– San Vittore e compagni

Martiri di Nicomedia

– Sant’Agnese

Badessa

– Sant’Ezio di Amorio

Uno dei quarantadue martiri di Siria