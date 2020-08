Accadde Oggi, i fatti del 7 agosto

Oggi 7 agosto 2020 è il 220esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 20:11. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 agosto.

1944 – Presentato Mark I

Il 7 agosto 1944 fu presentato l’Harvard Mark I, il primo calcolatore elettromeccanico della storia. Ideato per rispondere ad esigenze di tipo militare, il Mark I fu progettato dal matematico Howard Hathaway Aiken e finanziato dalla IBM con duecentocinquanta mila dollari. Rivoluzionario per l’epoca, la sua architettura hardware divenne un modello per i computer degli anni successivi.

1955 – Prime radioline Sony

A nove anni dalla nascita, la Tokyo Tsushin Kogyo K.K., che tre anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. Il modello segna anche l’esordio della compagnia nipponica nel mondo degli apparecchi a transistor, visto che fino ad allora aveva prodotto solo bollitori per il riso. Rettangolare, con una manopola per cambiare le frequenze, il nuovo aggeggio conquista subito migliaia di adolescenti.

1990 – Delitto di via Poma

Il delitto di via Carlo Poma fu l’assassinio di Simonetta Cesaroni commesso il 7 agosto 1990 in un appartamento al terzo piano del complesso di via Carlo Poma n. 2 a Roma; il caso non è stato mai risolto nonostante oltre vent’anni di indagini. Nel corso degli anni furono svolte varie indagini e ipotizzate varie piste investigative con diverse persone accusate del delitto tra il 1990 e il 2011: dapprima Pietrino Vanacore, portiere dello stabile dove avvenne l’omicidio, poi Salvatore Volponi, il datore di lavoro della vittima, poi Federico Valle, il cui padre aveva uno studio nello stabile, e infine Raniero Busco, fidanzato della vittima; vennero tutte scagionate dalle accuse. Il caso attirò un grande interesse dell’opinione pubblica e ad esso sono stati dedicati libri, numerose trasmissioni televisive di approfondimento e nel 2011 un lungometraggio televisivo.

Oggi nasceva – Gerry Scotti

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Miradolo Terme, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È noto anche con l’appellativo di Zio Gerry, e, soprattutto in passato, di Dottor Scotti o Signor Scotti. Come conduttore (e nelle ultime stagioni anche giudice) ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

I santi venerati oggi

– San Gaetano Thiene

Sacerdote

– Sant’ Alberto degli Abati