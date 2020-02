Accadde Oggi, i fatti del 7 febbraio

Oggi 7 febbraio 2020 è il 38esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 17:27. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 febbraio.

1914 – Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante

Charlot (The Tramp, il vagabondo) è il nome del celebre personaggio comico del cinema muto ideato e interpretato da Charlie Chaplin. Il personaggio compare per la prima volta nel film “Charlot ingombrante” del 1914. Charlot è un personaggio maldestro, ma di buon cuore, presentato come un vagabondo che si sforza di comportarsi con le buone maniere e la dignità di un gentiluomo, nonostante il suo status sociale effettivo. Tuttavia usa anche la sua astuzia per ottenere ciò che gli serve per sopravvivere e per sfuggire alle figure di autorità che non tollerano le sue buffonate. Il film fu prodotto dalla Keystone Pictures Studio e distribuito negli Stati Uniti dalla Mutual Film il 7 febbraio 1914. In italiano è noto anche col titolo Charlot sul circuito, mentre in inglese come The Pest, Kid Auto Races e The Children’s Automobile Race.

1964 – I Beatles arrivano per la prima volta negli USA

Le due tournée americane dei Beatles nel 1964 furono le prime del gruppo inglese in USA e in Canada. Prima di allora, gli artisti pop britannici avevano difficoltà ad imporsi negli Stati Uniti, ma i Beatles ci riuscirono fin dalla loro prima visita nel febbraio 1964. Sostenuti da una campagna pubblicitaria lanciata dalla Capitol Records, il gruppo richiamò grandi folle, portando con sé il nascente fenomeno conosciuto come Beatlemania. Durante queste due settimane negli USA, i Beatles si esibirono per due volte all’Ed Sullivan Show dove polverizzarono i record di ascolto, grazie a concerti in sale prestigiose, a New York, Washington e Miami. Anche se la stampa, soprattutto newyorchese, si mostrò critica e poco entusiasta, questo primo passaggio negli Stati Uniti incrementò le vendite dei loro singoli e dei loro album, consacrando il dominio del gruppo inglese nelle hit-parade statunitensi del tempo. La seconda tournée, ben più importante, si svolse nell’arco di un mese, tra l’agosto e il settembre del 1964. Fu molto lunga e stressante per il gruppo, comprese una trentina di concerti, richiedendo un notevole sforzo logistico, soprattutto da parte delle autorità locali, strenuamente impegnate ad evitare gli eccessi dei fans. La tournée fu protagonista di numerosi incidenti e scatenò qualche polemica, soprattutto riguardo agli isterismi degli ammiratori. Malgrado ciò, confermò il successo dei Beatles in Nordamerica, richiamando complessivamente, circa 360 000 spettatori. Questi eventi rappresentarono l’anticipazione della cosiddetta British invasion.

1985 – Theme from New York, New York diventa l’inno ufficiale di New York

Il brano è stato uno dei cavalli di battaglia di Frank Sinatra. La musica è stata scritta da John Kander mentre il testo è di Fred Ebb, conosciuti soprattutto per questa canzone appositamente scritta per il film musicale del 1977 New York, New York diretto da Martin Scorsese e interpretato dalla stessa Minnelli e da Robert De Niro. Nei primi anni ottanta Frank Sinatra ne ha dato una personale – e molto apprezzata – versione, divenuta uno dei suoi cavalli di battaglia e con la quale spesso chiudeva i propri concerti.

Oggi nasceva – Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens (7 febbraio 1812 – Higham, 9 giugno 1870) è stato uno scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico dell’età vittoriana. Noto tanto per le sue prove umoristiche (Il circolo Pickwick) quanto per i suoi romanzi sociali (Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili, Grandi speranze, Canto di Natale), è considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi, nonché uno dei più popolari.

