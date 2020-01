Accadde Oggi, i fatti del 7 gennaio

Oggi 7 gennaio 2020 è il settimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:50. La luna è in fase gibbiosa crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 gennaio.

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove

L’utilizzo e il potenziamento del cannocchiale, inventato nel 1608 dall’ottico olandese Hans Lippershey, permise a Galileo Galilei di scoprire, nel 1610, quattro dei 69 satelliti del pianeta: Io, Europa, Ganimede e Callisto; si trattava della prima osservazione dettagliata di un pianeta del sistema solare e dei relativi satelliti. Galileo battezzò gli astri appena individuati in un primo tempo Cosmica Sidera («stelle di Cosimo»), in onore del granduca Cosimo II, e successivamente Medicea Sidera («stelle medicee»), in onore dell’intera casata dei Medici; fu però Simon Marius, che si attribuì la paternità della scoperta dei satelliti (vedi box al lato), a conferire nel 1614 i nomi mitologici attualmente in uso a ciascuno di essi.

1904 – Viene stabilito il segnale d’allarme CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo dall’SOS

CQD è stato un segnale di soccorso radiotelegrafico in codice Morse. È composto da CQ, indicativo di chiamata generale indirizzata a tutte le stazioni (derivato dal francese “sécu”, abbreviazione di sécurité), seguito da D che sta per Distress (in pericolo): non significa quindi Come Quick, Distress (venite, presto, siamo in pericolo), come spesso si crede. Fu in uso fino al 1912, per chiedere immediata assistenza da parte di altre navi. Dopo l’affondamento del Titanic, venne sostituito dal più famoso segnale SOS costituito da tre punti seguiti da tre linee e altri tre punti molto più facile da riconoscere.

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l’attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015

L’attentato alla sede di Charlie Hebdo è stato un attacco terroristico avvenuto il 7 gennaio 2015 contro la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, a Parigi. Nell’attentato, che è stato rivendicato da Al-Qāʿida nella Penisola Arabica (o Ansar al-Sharia), branca yemenita dell’organizzazione stessa, sono morte dodici persone e undici sono rimaste ferite. Si è trattato dell’attentato terroristico col maggior numero di vittime in Francia dopo l’attentato multiplo del 13 novembre 2015 al teatro Bataclan, allo Stade de France e a tre ristoranti parigini, in cui hanno trovato la morte 130 persone, la Strage di Nizza sulla Promenade des Anglais con 87 morti e 302 feriti e l’attentato a Vitry-Le-François del 18 giugno 1961 per opera dell’Organisation armée secrète durante la guerra d’Algeria, che causò 28 morti.

Oggi nasceva – Nicolas Cage

Nicolas Cage, pseudonimo di Nicolas Kim Coppola (Long Beach, 7 gennaio 1964), è un attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense. Cage è apparso in oltre settanta film, tra cui Face/Off – Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001), Il mistero dei Templari (2004), Ghost Rider (2007), Il cattivo tenente (2009), Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012). All’età di trentadue anni è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Via da Las Vegas (1995). In un’occasione è passato dietro la macchina da presa, dirigendo Sonny (2002).

