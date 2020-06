Accadde Oggi, i fatti del 7 giugno

Oggi 7 giugno 2020 è il 159esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:33. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 giugno.

1340 – Fondata la città di Rotterdam

Rotterdam è una città e comune dei Paesi Bassi, situata nella provincia dell’Olanda Meridionale. È la seconda città per popolazione dei Paesi Bassi dopo la capitale Amsterdam e con L’Aia costituisce l’11ª area urbana per popolazione dell’Unione europea. Ha il più grande porto d’Europa, nonché 11º al mondo: l’Europoort. La sua posizione nei pressi del grande delta del Reno, della Mosa e della Schelda le è valso il nome di “Porta d’Europa”.

1926 – Antoni Gaudí viene investito da un tram

Antoni Gaudì y Cornet è stato un architetto spagnolo. Fu il massimo esponente del modernismo catalano, pur essendo la personalità meno organica a tale movimento artistico di cui comunque condivideva i presupposti ideologici e tematici, completandoli però con una ispirazione personale basata principalmente su forme naturali, che giunse a degli esiti anticipatori dell’espressionismo e di altre avanguardie, compreso il surrealismo. Egli è stato definito da Le Corbusier come il “plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro”. Sette delle sue opere, situate a Barcellona, sono state inserite nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel 1984.

1929 – Nasce lo Stato della Città del Vaticano

Il 7 giugno del 1929, con l’entrata in vigore degli accordi noti come Patti Lateranensi, siglati l’11 febbraio 1929, nasce ufficialmente lo Stato della Città del Vaticano, il più piccolo stato al mondo ed in assoluto il Paese meno popoloso. La nuova forma di governo, con i simboli nazionali, tra cui la bandiera e l’inno ufficiale del nuovo Stato entreranno in visore l’8 giugno, promulgate da Papa Pio XI, tra cui la Legge Fondamentale, che all’art. 1 recita: “Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”.

Oggi nasceva – Pippo Baudo

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo (Militello in Val di Catania, 7 giugno 1936), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e paroliere italiano. Ha esordito nei primi anni sessanta, divenendo uno dei presentatori televisivi di punta della Rai per tutti i decenni successivi, pur avendo lavorato per brevi periodi – invero senza troppa fortuna – anche in Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerosi varietà di successo come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni, avendolo presentato per tredici volte tra il 1968 e il 2008. Parallelamente all’attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction – principalmente nei panni di se stesso – e ha scritto alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo e cinematografico.

I santi venerati oggi

– Beata Maria Teresa de Soubiran La Louvière

Fondatrice

– Santi Pietro, Valabonso, Sabiniano, Vistremondo, Abenzio e Geremia

Martiri a Cordova

– San Roberto di Newminster

Abate cistercense