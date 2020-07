Accadde Oggi, i fatti del 7 luglio

Oggi 7 luglio 2020 è il 189esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:38 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 luglio.

1881 – Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio

Il 7 luglio 1881 Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, pubblicò le prime storie di Pinocchio, che divenne presto il personaggio più amato della letteratura per ragazzi. Pubblicate con il titolo La storia d’un burattino, le imprese di Pinocchio (termine toscano che sta per pinolo, seme commestibile del pino), conquistarono infatti fin da subito i lettori. L’autore continuò la serie fino al gennaio del 1883 e a febbraio dello stesso anno, dopo aver completato il testo con le illustrazioni di Enrico Mazzanti, Collodi diede alle stampe il romanzo Le avventure di Pinocchio, per la casa editrice Paggi.

2000 – Paola e Chiara sono in cima alle classifiche con “Vamos a Bailar”

Il brano, scritto, prodotto ed arrangiato dalle stesse cantanti, diventa il tormentone estivo del 2000, e viene premiato al Festivalbar, nella sezione radio, ad Un disco per l’estate, e rimane per numerose settimane in classifica, mantenendo il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia per quattro settimane.bNel 2009 viene eletto miglior tormentone estivo degli ultimi 20 anni dai lettori di Tv Sorrisi & Canzoni.

2005 – Attentato terroristico a Londra

Gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 furono una serie di esplosioni causate da attentatori suicidi che colpirono il sistema di trasporti pubblici della capitale britannica durante l’ora di punta, mentre molte persone si recavano al lavoro. Tre treni della metropolitana furono colpiti quasi contemporaneamente e dopo poco meno di un’ora esplose un autobus. Gli attacchi causarono 56 morti, inclusi gli attentatori, e circa 700 feriti, di cui un centinaio venne ricoverato in ospedale. L’attentato avvenne proprio mentre nel Regno Unito, nei pressi di Edimburgo, si stava tenendo il 31º vertice del G8; inoltre, il giorno precedente era stata festeggiata la scelta della capitale inglese come sede delle Olimpiadi del 2012. Gli attentati portarono alla chiusura completa della metropolitana londinese per alcuni giorni, al blocco di molte strade circostanti le stazioni colpite, e alla sospensione delle corse degli autobus nella zona centrale per gran parte del giorno.

Oggi nasceva – Ringo Starr

Ringo Starr, pseudonimo di Sir Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un batterista, cantautore, compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles, per i quali ha anche composto due canzoni (Don’t Pass Me By e Octopus’s Garden). Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera individuale sia come musicista sia come attore cinematografico. È anche un appassionato di pittura: dipinge e sovvenziona molti premi nazionali inglesi di pittura. Nel 2011 è stato classificato quattordicesimo nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stone. Nel 2015 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.

I santi venerati oggi

– Beato Benedetto XI

Papa

– San Firmino

Vescovo e Martire