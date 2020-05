Accadde Oggi, i fatti del 7 maggio

Oggi 7 maggio 2020 è il 128esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 20:06. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 maggio.

1664 – Re Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles

Una casa con una superficie di 63.154 metri quadrati calpestabili. E’ la mastodontica dimensione della reggia di Versailles (o Chateau de Versailles per i francesi), che secondo la tradizione è stata inaugurata il 7 maggio 1664 da Luigi XIV, sessantaquattresimo re di Francia. Ancora giovane, all’età di 26 anni, dopo avervi trascorso un brevissimo periodo in gioventù e averlo successivamente frequentato per le sue battute di caccia, aveva scelto questo luogo per allontanarsi da Parigi e sentirsi un po’ più al sicuro. Una ventina di chilometri di distanza, dopotutto, sufficienti per controllare la città e, allo stesso tempo, per la tranquillità personale e familiare.

1824 – Per la prima volta viene eseguita la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, alla Porta di Carinzia a Vienna

La sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, anche nota come Sinfonia corale, è l’ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell’ode Alla gioia di Friedrich Schiller. È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico ed è considerata uno dei grandi capolavori della musica occidentale, anche in quanto simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini. È stata inoltre per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voci. Beethoven conferì alla sua opera un carattere patriottico con l’esaltazione dei sentimenti tipica del Romanticismo.

1847 – A Filadelfia, viene fondata l’American Medical Association (AMA)

La American Medical Association (Associazione medica americana, AMA), fondata nel 1847 durante la presidenza di James Knox Polk e incorporata nel 1897, è la più grande associazione di medici e studenti di medicina degli Stati Uniti. Pubblica il Journal of the American Medical Association (JAMA). Dal 1906 ha il potere di accreditare e certificare le Medical School presenti negli Stati Uniti, che possono così rilasciare titoli di studio aventi valore legale ed abilitanti all’esercizio della professione medica. Nei primi anni del 1900 Rosalie Slaughter Morton svolse un ruolo importante nell’associazione in quanto promosse, attraverso questa, interventi a favore della debellazione di malattie attraverso l’educazione pubblica. Attraverso tale associazione, inoltre, ella promosse l’intervento di giovani donne medico in guerra.

Oggi nasceva – Raimondo Vianello

Raimondo Vianello (Roma, 7 maggio 1922 – Milano, 15 aprile 2010) è stato un attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano. Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni quaranta, ha lavorato a lungo per il cinema come attore comico e sceneggiatore, per poi divenire un conduttore televisivo di noti varietà, dapprima in Rai (Un due tre, Tante scuse) e in seguito in Mediaset (Attenti a noi due), per poi cimentarsi nella conduzione di quiz televisivi (Zig Zag) e programmi sportivi (Pressing). È per questo considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Mike Bongiorno e Corrado. Particolarmente prolifici sono stati i sodalizi artistici prima con Ugo Tognazzi, con il quale negli anni cinquanta ha girato diversi film e condotto il varietà Un due tre, e in seguito con la moglie Sandra Mondaini, con la quale dagli anni sessanta in poi ha realizzato molti varietà e diversi film, oltre alla sitcom Casa Vianello, andata in onda per circa vent’anni.

I santi venerati oggi

– Santa Flavia Domitilla

Martire

– Sant’ Agostino di Nicomedia

Martire

– Sant’ Agostino Roscelli

– Beato Alberto da Bergamo

Domenicano

– Sant’ Antonio Pecierskij

Eremita

– San Flavio di Nicomedia

Martire

– San Giovanni di Beverley

Vescovo

– Beata Gisella d’Ungheria

Regina, badessa

– Santa Rosa Venerini

Religiosa