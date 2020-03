Accadde Oggi, i fatti del 7 marzo

Oggi 7 marzo 2020 è il 67esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:27 e tramonta alle 18:01. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 marzo.

1876 – Bell ottiene il brevetto del telefono

Partendo dalle nuove frontiere aperte dal telegrafo elettrico, inventò una macchina parlante che più tardi prese il nome di telefono elettrico e il cui brevetto venne rilasciato il 7 marzo del 1876. La prima dimostrazione in pubblico ebbe luogo in estate nel corso dell’Esposizione di Filadelfia, organizzata per celebrare il centenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Bell pronunciò nel microfono il celebre dilemma shakespeariano «essere o non essere, questo è il problema» e la sua voce raggiunse, a 150 metri da lui, Paolo II imperatore del Brasile, attaccato al cavo ricevente.

1973 – Viene scoperta la Cometa Kohoutek

La cometa Kohoutek, conosciuta anche come C/1973 E1, 1973 XII e 1973 f, venne osservata per la prima volta dall’astronomo ceco Luboš Kohoutek il 7 marzo 1973. Il 26 dicembre dello stesso anno compì il suo perielio. Molto brillante, lasciava una coda luminosissima nelle notti dopo il perielio.

2003 – Dolcenera vince Sanremo Giovani con “Siamo tutti la fuori”

Il brano Siamo tutti là fuori è una canzone che mescola lo stile rock con l’influenza dei ritmi della pizzica salentina, musica etnica tipica della terra d’origine di Dolcenera. Un’altra caratteristica è la convivenza tra il rock e il pianoforte, suonato dalla stessa Dolcenera anche in occasione delle performance sul palco dell’Ariston.

Oggi nasceva – Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italiano. Considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, Manzoni ebbe il merito principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l’unità linguistica italiana, sulla scia di quella letteratura moralmente e civilmente impegnata propria dell’Illuminismo italiano. Passato dalla temperie neoclassica a quella romantica, il Manzoni, divenuto fervente cattolico dalle tendenze liberali, lasciò un segno indelebile anche nella storia del teatro italiano (per aver rotto le tre unità aristoteliche) e in quella poetica (nascita del pluralismo vocale con gli Inni Sacri e della poesia civile).

I santi venerati oggi

– Sante Perpetua e Felicita

Martiri

– Sant’ Ardone di Aniano

Sacerdote

– Santi Basilio, Eugenio, Agatodoro, Elpidio, Etereo, Capitone ed Efrem

Vescovi e martiri

– Sant’ Eubulio

Martire

– San Gaudioso di Brescia

Vescovo

– San Giovanni Battista Nam Chong-sam

Martire

– Beati Giovanni Larke, Giovanni Ireland e Germano Gardiner

Martiri

– San Paolo di Plousias

Vescovo

– San Paolo il Semplice

Monaco

– Santi Saturo, Saturnino, Revocato e Secondino

Martiri

– Santi Simeone Berneux, Giusto Ranfer de Bretenières, Ludovico Beaulieu e Pietro Enrico Dorie

Missionari, martiri

– Santa Teresa Margherita (Redi) del Cuore di Gesù