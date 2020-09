Accadde Oggi, i fatti del 7 settembre

Oggi 7 settembre 2020 è il 251esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:36 e tramonta alle 19:25. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 7 settembre.

1860 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l’Esercito dei mille

Il 6 settembre 1860 Francesco II abbandonava Napoli, imbarcandosi con la famiglia sul vapore Messaggero, cercando di riorganizzare il suo l’esercito fra la fortezza di Gaeta e quella di Capua, con al centro il fiume Volturno. Così, il 7 settembre, Garibaldi, precedendo il grosso del suo esercito, viaggiando su di un treno, che da Torre Annunziata dovette procedere lentamente per non travolgere le ali di folla festante, poté entrare in città accolto da liberatore. Le truppe borboniche, ancora presenti in abbondanza e acquartierate nei castelli, non offrirono alcuna resistenza e si arresero poco dopo.

1979 – Debutto del canale televisivo statunitense di sport e intrattenimento ESPN

ESPN (Entertainment & Sports Programming Network) è una emittente televisiva statunitense che trasmette programmi dedicati unicamente allo sport 24 ore su 24. Fu fondata da Scott Rasmussen e suo fratello Bill Rasmussen, che la lanciarono il 7 settembre 1979 sotto la direzione di Chet Simmons, che ne fu il primo presidente. L’attuale presidente è George Bodenheimer, già presidente della ABC Sports, ora diventata ESPN on ABC.

1997 – Primo volo di prova dell’F/A-22 Raptor

Il Lockheed Martin/Boeing F-22 Raptor è un caccia da superiorità aerea, con caratteristiche stealth, di costruzione statunitense, talvolta classificato dallo stesso Dipartimento della Difesa americano come velivolo da supremazia aerea. Era destinato originariamente ad entrare in servizio come F/A-22, ma quando i primi esemplari sono stati consegnati all’USAF il 15 dicembre 2005, sono stati ridenominati F-22A. L’USAF considera l’F-22A un elemento critico della sua forza d’attacco, e afferma che le sue prestazioni non sono comparabili con nessun velivolo attualmente operativo o in fase di progettazione. Il primo test in volo avvenne il 7 settembre 1997, mentre i primi esemplari prodotti in serie furono consegnati alla base aerea di Nellis, Nevada, il 4 gennaio 2003. La prima unità operativa è stata consegnata al 27th Fighter Squadron. L’aereo venne sviluppato per cercare di contrastare la nuova minaccia rappresentata dai nuovi caccia MiG-29 Fulcrum e Su-27 Flanker.

Oggi nasceva – Dario Argento

Dario Argento (Roma, 7 settembre 1940) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Cineasta noto a livello internazionale, in particolar modo in Francia e Stati Uniti, è soprannominato Maestro del brivido, avendo dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la propria produzione. Tra i suoi lavori più noti la Trilogia degli animali (composta da L’uccello dalle piume di cristallo, del 1970, Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio, entrambi del 1971), Profondo rosso (1975) e la trilogia de Le tre madri (composta invece da Suspiria, del 1977, Inferno, del 1980, e La terza madre, del 2007).

I santi venerati oggi

– Sant’ Albino (Alpino) di Chalons

Vescovo

– Santa Carissima di Albi

– Beati Claudio Barnaba Laurent de Mascloux e Francesco d’Oudinot de la Boissiere

Martiri

– San Clodoaldo (o Cloud)

Venerato a Parigi