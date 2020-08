Accadde Oggi, i fatti del 9 agosto

Oggi 9 agosto 2020 è il 222esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:07 e tramonta alle 20:09. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 agosto.

1930 – Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes

Betty Boop è un celebre personaggio del mondo dell’animazione, degli anni 1932-1939. Ideato nel 1930, e realizzata nel 1932, dalla fantasia prolifica e irriverente dei fratelli Fleischer. Nei primi anni trenta, ebbe la voce dell’attrice Ann Little. Compare per la prima volta il 9 agosto 1930 nel cartone in bianco e nero di 6 minuti Dizzy Dishes, ma sotto forma di barboncina. Nel 1932 compare per la prima volta come umana nel cortometraggio Bamboo Isle. Una figura a tal punto sovversiva, ispirata alla celebre cantante molto popolare negli anni ’20 Helen Kane, non poteva durare a lungo. Dapprima le fu affiancato Koko il Clown, in seguito Bimbo, un cucciolo di cane, e infine Grumpy, un arzillo vecchietto, nel tentativo di stemperare i toni del cartone. Dal suo nome deriva quello della famosa mina antiuomo tedesca Schrapnellmine in uso nella seconda guerra mondiale, nel suo comune soprannome inglese di “Bouncing Betty”.

1986 – I Queen realizzarono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l’album A Kind of Magic

I Queen, il 9 agosto 1986 realizzarono a Knebworth il loro ultimo concerto che chiamarono Magic Tour, per promuovere l’album A Kind of Magic. Quel giorno, il 9 agosto 1986 c’erano 120.00 persone a cantare insieme a Freddy e alla sua band Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, It’s a Hard Life, Love of My Life, Play the Game, Somebody to Love e We Are the Champions.

1994 – “Cambia pelle” di Mietta è in cima alla hit parade

Cambia pelle è il 4º album di Mietta, pubblicato nel 1994 con etichetta Fonit Cetra. Anticipato dal singolo Cambia pelle, Il quarto album della cantante segna la svolta funky/blues avvalendosi di autori come Gatto Panceri (Eccitazione, È di nuovo gennaio) e Sergio Laccone (Sono sola). Dall’album, oltre alla title-track, vengono estratti come singoli anche: Fuori da te (canzone sensuale e dalle sonorità hip-hop scritta da Stefano Borzi, Andrea Artipoli e Danilo Pao) che raggiunse la vetta dell’airplay radiofonico per diversi mesi nell’inverno di quell’anno, È di nuovo gennaio (presentata al Festival italiano 1994) ed Eccitazione (lanciata in versione remix nei primi mesi del ’95).

Oggi nasceva – Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 agosto 1963 – Beverly Hills, 11 febbraio 2012) è stata una cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense. Viene universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, spesso chiamata semplicemente “The Voice”, soprannome attribuitole da Oprah Winfrey.

I santi venerati oggi

– Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)

Martire

– San Romano di Roma

Martire