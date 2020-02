Accadde Oggi, i fatti del 9 febbraio

Oggi 9 febbraio 2020 è il 40esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 17:29. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 febbraio.

1895 – William G. Morgan inventa la pallavolo

Morgan inventò la pallavolo nel 1895, quando era direttore della Ymca di Holyoke. Questo sport fu ideato come gioco da poter praticare in luoghi chiusi nella stagione invernale, e nacque dalla combinazione di elementi presi da altre discipline come pallamano, tennis e pallacanestro. Morgan scelse per il suo gioco il nome di mintonette, derivandolo dal badminton.

1900 – Nasce la Coppa Davis, trofeo di tennis

Il 9 Febbraio 1900 è la data che ha dato i natali alla competizione a squadre in cui le più grandi nazioni del mondo avrebbero mostrato tutta la potenzialità di uno sport in forte espansione come il tennis, che era in crescita e cercava il suo posto nel panorama internazionale. L’evento che sarebbe diventato l’icona di questo sport. E, proprio come in altri sport, questa competizione si è diffusa anche nell’ambiente universitario. Iniziavano le riprese della Coppa Davis.

1996 – Viene scoperto l’elemento chimico del Copernicio

Il copernicio (in precedenza chiamato ununbio temporaneamente dalla IUPAC) è l’elemento chimico di numero atomico 112. Il suo simbolo è Cn. L’elemento 112 appartiene alla famiglia degli elementi superpesanti; il suo isotopo più stabile ha un’emivita di 11 minuti. In alcune ricerche viene menzionato con il nome di eka-mercurio. In accordo alla periodicità delle caratteristiche chimiche osservate nella tavola periodica ci si attende che il copernicio sia un metallo liquido a temperatura ambiente (298 K) più volatile del mercurio e con caratteristiche metalliche simili al radio, ma meno reattivo. Il copernicio è stato sintetizzato per la prima volta il 9 febbraio 1996 da un gruppo di ricercatori guidato da Sigurd Hofmann presso il Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) di Darmstadt, in Germania. Inizialmente era stato proposto il simbolo Cp, ma venne adottato il simbolo Cn. È stato creato per fusione di un atomo di zinco con uno di piombo, accelerando ioni di zinco contro un bersaglio di piombo nell’acceleratore ionico lineare del GSI lungo 120 m. È probabilmente il primo elemento artificiale che si ritrova allo stato liquido scoperto fino ad ora. Il nome ununbio è un nome sistematico temporaneamente assegnato dalla IUPAC, che è stato sostituito nel 2010 dal nome Copernicio (simbolo Cn).

Oggi nasceva – Little Tony

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci (Tivoli, 9 febbraio 1941 – Roma, 27 maggio 2013), è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961. Cittadino dello Stato di San Marino nato in Italia, a Tivoli, di famiglia sammarinese da sette generazioni, e con i genitori entrambi originari di Chiesanuova, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana.

I santi venerati oggi

– Sant’ Apollonia

Vergine e martire

– Sant’ Altone

Abate

– Sant’ Ansberto

Abate di Fontenelle

– San Marone

Eremita

– Santi Martiri di Alessandria d’Egitto

Cristiani

– San Michele (Miguel) Febres Cordero

Religioso

– Santi Primo e Donato

Martiri

– San Rinaldo di Nocera Umbra

Vescovo

– San Sabino di Canosa

Vescovo

– San Teliavo (Teliano)

Abate