Accadde Oggi, i fatti del 9 gennaio

Oggi 9 gennaio 2020 è il nono giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:52. La luna è in fase gibbiosa crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 gennaio.

1448 – A Milano si tiene la prima lotteria italiana

Il 9 gennaio 1448, nella piazza Sant’Ambrogio di Milano, si tiene la prima lotteria della storia italiana.

Era stata ideata col fine di aiutare le esangui tasse della Aurea Repubblica Ambrosiana, allora in guerra contro Venezia. L’inventore del gioco fu Cristoforo Taverna, un banchiere milanese. Tuttavia la prima con vendita di biglietti e premi in denaro si tenne a Bruges il 24 febbraio 1466 e fu organizzata dalla vedova del pittore fiammingo Jan van Eyck, a favore dei poveri.

1768 – Philip Astley mette in scena il primo circo moderno (a Londra)

Philip Astley, conosciuto come Il Padre del circo moderno (Newcastle-under-Lyme, 1742 – Parigi, 1814), è stato un circense britannico. Sergente della cavalleria britannica, prese parte alla guerra dei sette anni; nel 1768 iniziò la sua carriera circense esibendosi come cavallerizzo a Waterloo Road, a Londra. Nel 1794 fondò a Londra l’Astley’s amphiteatre, circo che ebbe discreto successo in tutta Europa.

1984 – Esce “Nobody Told Me” album postumo di John Lennon

Nobody Told Me è un brano musicale di John Lennon, pubblicato come primo singolo estratto dall’album di John Lennon e Yōko Ono Milk and Honey uscito postumo nel 1984. La canzone era stata originalmente scritta per Ringo Starr per essere inclusa nel suo album Stop and Smell the Roses, ma Lennon morì prima che la canzone potesse essere usata. Nobody Told Me fu l’ultima canzone di Lennon a raggiungere la top ten del Billboard magazine Hot 100, raggiungendo la quinta posizione. Il Lato B del disco presenta la canzone di Yoko Ono O’Sanity, proveniente anch’essa dall’album Milk and Honey.

Oggi nasceva – Domenico Modugno

Domenico Modugno (Polignano a Mare, 9 gennaio 1928 – Lampedusa, 6 agosto 1994) è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista e politico italiano. Considerato uno dei padri della canzone italiana e uno tra i più prolifici artisti in generale, avendo scritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi; ha inoltre vinto quattro Festival di Sanremo, nel primo dei quali, nel 1958, con Nel blu dipinto di blu, (di cui era anche autore, cosa che lo rende il primo cantautore in gara nella storia della manifestazione) universalmente nota anche come Volare e destinata a diventare una delle canzoni italiane più conosciute, se non la più conosciuta al mondo, tanto da vendere 800 000 copie in Italia e oltre 22 milioni nel mondo e dal quale ne derivò il soprannome di Mr. Volare. Modugno è anche uno dei due cantanti italiani, insieme a Renato Carosone, ad aver venduto dischi all’epoca negli Stati Uniti senza inciderli in inglese. Nei suoi ultimi anni fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale. È tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi, con oltre 70 milioni di copie. Secondo i dati riportati dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu è stata la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 a oggi.

I santi celebrati oggi

– San Marcellino di Ancona

Vescovo

– Sant’ Adriano di Canterbury

Abate

– Sante Agata Yi e Teresa Kim

Martiri

– Beata Alessia Le Clerc (Maria Teresa di Gesù)

Cofondatrice

– Beato Antonio Fatati

Vescovo

– Sant’ Eustrazio

Abate

– San Fillano

Abate

– Beata Giulia Della Rena da Certaldo

– Beati Giuseppe Pawlowski e Casimiro Grelewski

Sacerdoti e martiri

– Sant’ Onorato di Buzançais

– Alix Le Clerc (Alessia)

Monaca agostiniana e fondatrice