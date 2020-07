Accadde Oggi, i fatti del 9 luglio

Oggi 9 luglio 2020 è il 191esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:40 e tramonta alle 20:36. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 luglio.

1357 – A Praga inizia la costruzione del Ponte Carlo

Il ponte Carlo è uno storico ponte in pietra sulla Moldava, situato nella città di Praga, e collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana: è (forse) il più famoso monumento della capitale della Repubblica Ceca. Misura 515 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza Il ponte è una delle più grandi attrazioni turistiche della città, ed è molto frequentato dagli artisti di strada, dai musicisti e dai venditori di “souvenir” durante tutto l’anno. La sua costruzione, iniziata nel 1357, fu commissionata da Carlo IV, allora Re di Boemia e Imperatore del Sacro Romano Impero, all’architetto Petr Parléř, famoso anche per aver costruito la Cattedrale di San Vito ed il Castello di Praga. Fu terminato nel 1402. A modello venne preso il ponte di pietra (Steinerne Brücke) di Ratisbona.

1962 – Prima mostra di Andy Warhol a New York

Dopo essersi formato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e aver fatto le prime esperienze sulle principali riviste glamour, come Vogue, il 34enne Andy Warhol scoprì quasi per caso che l’immagine di una “lattina di zuppa” sarebbe diventata il manifesto di una nuova corrente artistica: la Pop Art. Il giovane artista di Pittsburgh sviluppò l’idea realizzando 32 dipinti con altrettante lattine di zuppa di una nota marca, nei diversi gusti e colori. Fu così che quando il 9 luglio del 1962 la mostra venne inaugurata, i visitatori vennero catturati dal Campbell’s Soup Cans ed ebbero la sensazione di trovarsi tra gli scaffali di un supermercato.

1981 – Donkey Kong arriva nelle sale giochi

Donkey Kong è un videogioco arcade a piattaforme, sviluppato dalla Nintendo e uscito nelle sale giochi nel 1981. Successivamente venne convertito per numerosi tipi di computer e console, oltre che come Game & Watch. Nel gioco compaiono per la prima volta i celebri personaggi Mario – qui chiamato Jumpman – e Donkey Kong.

Oggi nasceva – Courtney Love

Courtney Michelle Love (San Francisco, 9 luglio 1964) è una cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo rock Hole e moglie del noto cantante e leader dei Nirvana Kurt Cobain.

I santi celebrati oggi

– Santa Veronica Giuliani

Vergine

– Santa Letizia

Vergine e Martire

– Nicola Pieck e compagni

Santi