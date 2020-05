Accadde Oggi, i fatti del 9 maggio

Oggi 9 maggio 2020 è il 130esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:51 e tramonta alle 20:08. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 maggio.

1921 – A Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello

Sei personaggi in cerca d’autore è il dramma più famoso di Luigi Pirandello. Esso fu rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma in quell’occasione ebbe un esito tempestoso, perché molti spettatori contestarono la rappresentazione al grido di “Manicomio! Manicomio!”. Fu importante, per il successivo successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925. In essa, l’autore aggiunse una prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma. È considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si recita a soggetto e Ciascuno a suo modo.

1956 – Prima ascensione del Monte Manaslu, l’ottava vetta più alta del mondo

Il Manaslu (conosciuto anche come Kutang) è un massiccio montuoso situato nel Nepal centrale, nella catena montuosa dell’Himalaya, la cui vetta più alta raggiunge i 8.163 m s.l.m., rappresentando l’ottava montagna più alta del mondo. La prima ascensione fu compiuta il 9 maggio 1956 dal giapponese Toshio Imanishi e dal nepalese Gyalzen Norbu, facenti parte di una spedizione giapponese guidata da Yuko Maki, lungo il versante nord-est, per l’attuale via normale. Due giorni dopo raggiunsero la vetta anche Kiichiro Kato e Minoru Higeta. La vetta non sarà più salita fino al 1971.

1978 – Cinisi – Viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato

Mentre l’Italia era distratta dal ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, a Cinisi la mafia uccideva e faceva saltare in aria Peppino, il primo a ribellarsi a un sistema criminale sfidando parte della sua stessa famiglia. Il padre, infatti, era un mafioso e Peppino aveva deciso di interrompere ogni rapporto con lui. Un anno prima della sua uccisione, Impastato aveva dato vita a Radio Aut, dai cui microfoni denunciava gli affari di Tano Badalamenti, che aveva soprannominato “Tano Seduto”. La sua era una voce scomoda che bisognava silenziare a tutti i costi in una Sicilia in cui il dominio della criminalità organizzata era assoluto. Il suo cadavere fu trovato sui binari della ferrovia. Accanto c’era del tritolo. Cosa nostra voleva che la sua morte passasse per un fallito attentato terroristico. E in un primo momento si pensò che fosse avvenuto proprio questo, salvo poi scoprire, grazie all’impegno del fratello Giovanni e della madre Felicia Bartolotta, che in realtà si trattò di un delitto mafioso.

Oggi nasceva – Rosario Dawson

Isabel Rosario Dawson (New York, 9 maggio 1979) è un’attrice e cantante statunitense. La carriera di attrice di Rosario iniziò a 16 anni, quando il regista Larry Clark (che l’aveva notata per strada) le offrì una parte nel film Kids. Il film ebbe molto successo, così la giovane decise di continuare la sua carriera cinematografica e frequentò il Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Tra i suoi maggiori successi ci sono He Got Game e La 25ª ora, diretti da Spike Lee, e Men in Black II, nel quale recita accanto a Will Smith e Tommy Lee Jones. Nel 2004 ha recitato con Colin Farrell in Alexander, diretto da Oliver Stone, nella parte di Rossane, moglie di Alessandro Magno. Tra agosto e settembre 2005 invece è apparsa sul palcoscenico del Delacorte Theatre a Central Park per recitare, con il ruolo di Julia, nel musical The Two Gentlemen of Verona di Galt MacDermot. Nello stesso anno ha recitato nell’adattamento del musical Rent diretto da Chris Columbus, nel quale interpreta la ballerina sieropositiva Mimi Marquez, mostrando le sue notevoli doti canore. In seguito fa parte della trasposizione cinematografica della graphic novel Sin City nel ruolo della prostituta Gail. Un suo cameo nel film La casa del diavolo di Rob Zombie è stato invece tagliato dalla versione finale della pellicola. Nel maggio 2006 ha realizzato, insieme a David Atchison, il comic book Occult Crimes Taskforce. Nello stesso anno ha preso parte ad altri tre film: Clerks II di Kevin Smith, Guida per riconoscere i tuoi santi dell’esordiente Dito Montiel e Extrema – Al limite della vendetta, del quale è anche produttrice. Nel 2007 ha lavorato con Quentin Tarantino nel film Grindhouse – A prova di morte e ha partecipato al film Killshot di John Madden. Nel 2008 ritrova Will Smith sul set del film Sette anime di Gabriele Muccino. A partire dal 2015 interpreta l’infermiera Claire Temple nelle serie televisive del Marvel Cinematic Universe Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders.

I santi celebrati oggi

– San Pacomio

Abate

– San Beato

Eremita e apostolo della Svizzera

– San Dionigi di Vienne

Vescovo

– Sant’ Erma di Roma

– Beato Forte Gabrielli

Eremita

– San Geronzio di Cervia

Vescovo

– San Giuseppe Do Quang Hien

Martire

– Sant’Isaia

Profeta