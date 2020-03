Accadde Oggi, i fatti del 9 marzo

Oggi 9 marzo 2020 è il 69esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:24 e tramonta alle 18:03. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 marzo.

1842 – Il Nabucco di Verdi debutta alla Scala

Nel 1841, l’allora ventottenne Giuseppe Verdi usciva da un periodo di dolore e sconforto: da un lato la contemporanea perdita della moglie Margherita e dei figli Virginia e Icilio; dall’altro la delusione per il flop del suo debutto al massimo teatro meneghino, con Un giorno di regno (5 settembre 1840). L’occasione per riprendersi gli fu fornita, l’estate seguente, dall’impresario Bartolomeo Merelli. Costui consegnò al “cigno di Busseto” un libretto di Temistocle Solera, intitolato al re babilonese Nabucodonosor II e incentrato sulla lotta degli ebrei per uscire dalla schiavitù. Dopo averla musicata in meno di un anno, Verdi la portò per la prima volta in scena alla Scala, il 9 marzo del 1842. Fu un successo strepitoso e l’inizio di una carriera luminosa.

1955 – Presentata la Fiat 600

Simbolo degli anni del boom, la Fiat 600 venne mostrata per la prima volta in pubblico al Salone dell’automobile di Ginevra, il 9 marzo del 1955. Ispirata alla storica Topolino, la nuova utilitaria “a due porte” presentava caratteristiche tecniche rivoluzionarie per quell’epoca: il motore “Fiat 100” montato posteriormente e con una potenza di 21,5 CV a 4.600 giri al minuto (con una velocità max di 95 km/h); la sospensione a 4 ruote indipendenti; i consumi limitati (in media 5,7 litri ogni 100km).

1959 – Debutta la bambola Barbie

Barbie è una linea di fashion doll commercializzata dalla Mattel a partire dal 9 marzo 1959. È la bambola più venduta al mondo e prodotto di punta della sua casa di produzione. Il personaggio della linea più venduto è stata la Totally Hair Barbie, con capelli acconciabili lunghi fino ai piedi della bambola, distribuita nel 1992.

Oggi nasceva – Umberto Saba

Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli (Trieste, 9 marzo 1883 – Gorizia, 25 agosto 1957), è stato un poeta, scrittore e aforista italiano. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell’uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio ecc. Una vera e propria dichiarazione di poetica la possiamo leggere nella lirica Il borgo della raccolta Cuor morituro (1925-1930). Il Canzoniere, poi, da lui concepito come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue poesie (ne diede varie edizioni sempre accresciute: nel 1921, 1945, 1948, 1957 e, per ultimo, nel 1961).

I santi venerati oggi

– Santa Francesca Romana

Religiosa

– San Brunone Bonifacio di Querfurt

Vescovo camaldolese, martire

– Santa Caterina (Vigri) da Bologna

Vergine

– San Paciano di Barcellona

Vescovo

– Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-un

Martiri

– Santi Quaranta Martiri di Sebaste

– San Domenico Savio

Adolescente