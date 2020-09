Accadde Oggi, i fatti del 9 settembre

Oggi 9 settembre 2020 è il 253esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:38 e tramonta alle 19:22. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 settembre.

1839 – John Herschel scatta la prima fotografia su lastra di vetro

John Herschel fu il primo a utilizzare il calendario giuliano nell’astronomia, portò importanti contributi al miglioramento dei procedimenti fotografici del periodo (dagherrotipia, calotipia e antotipia), scoprendo la proprietà del tiosolfato di sodio, al tempo iposolfito di sodio, nelfissaggio dell’immagine. Coniò inoltre i termini fotografia, negativo e positivo.

1926 – Viene fondata la National Broadcasting Company

La National Broadcasting Company, abbreviata in NBC, è una azienda radiotelevisiva statunitense la cui sede principale è New York. Ha una sede secondaria a Burbank, in California, e ha il soprannome di Peacock Network per via del pavone stilizzato nel suo logo. Fondata nel 1926 dalla Radio Corporation of America (RCA), a sua volta fondata dalla General Electric, la NBC è stata la maggiore emittente radiotelevisiva degli Stati Uniti. Nel 1986 è stata acquisita dalla General Electric per 6,4 miliardi di dollari. Dopo l’acquisizione, Bob Wright divenne l’amministratore delegato, mantenendo la sua posizione per 21 anni, ovvero fino al 2007, quando lasciò il posto a Jeff Zucker, che a sua volta fu succeduto da Steve Burke nel 2011. Oggi l’emittente fa parte del gruppo NBCUniversal, sussidiaria della Comcast Corporation.

1956 – Elvis Presley appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show

Elvis Presley, il re del Rock and Roll ed uno dei più celebri cantanti del Novecento, appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show, programma televisivo statunitense in onda dal 1948 al 1971, uno dei più importanti e seguiti spettacoli trasmessi dall’emittente televisiva CBS.

Oggi nasceva – Michael Bublé

Michael Bublé (Burnaby, 9 settembre 1975) è un cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Crooner di notevole successo, nella sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards.

I santi ricordati oggi

– San Pietro Claver

Sacerdote

– San Ciarano il Giovane

Abate

– Beato Francesco Garate

Professo gesuita