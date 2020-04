Accadde Oggi, i fatti dell’11 aprile

Oggi 11 aprile 2020 è il 102esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 19:39. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 aprile.

1888 – Amsterdam: inaugurazione del Concertgebouw

Il Concertgebouw è una sala da concerto di Amsterdam, considerato per qualità tra le prime tre sale al mondo. Il suo spazio ospita numerosi eventi concertistici, sia di musica classica sia di musica leggera ed è la sede dell’Orchestra reale del Concertgebouw. La struttura del Concertgebouw venne progettata nella seconda metà dell’Ottocento, e la sua edificazione impiegò gli operai per quasi sei anni a partire dal 1883, per venire ufficialmente inaugurato l’11 aprile 1888. La sala è citata da Paul McCartney nel testo del brano “Rock Show” tratto dall’album Venus and Mars.

1961 – USA: il cantante Bob Dylan debutta a New York

È l’11 aprile del 1961. Al Gerde’s Folk City, locale del Greenwich Village di New York, è di scena il bluesman John Lee Hooker. Poco prima dell’esibizione il proprietario della bettola, un calabrese di nome Mike Porco, manda sul palco un ragazzino che non ha ancora compiuto 20 anni (li compirà il 24 maggio). Si chiama Robert Allen Zimmerman, è ebreo e racconta di essere arrivato nella Grande Mela viaggiando clandestinamente su un treno merci. Di lì a un anno inciderà il primo disco per la Columbia con lo pseudonimo di Bob Dylan.

1987 – Muore, probabilmente suicida, Primo Levi, cadendo o gettandosi dalle scale della sua casa di Torino

L’11 aprile 1987 lo scrittore Primo Levi si uccise gettandosi dalla tromba delle scale della sua abitazione a Torino. Da quel tragico giorno sono trascorsi anni senza una risposta. Primo Levi, infatti, a differenza di Cesare Pavese, non ha lasciato biglietti, né lettere, o messaggi di nessun genere. Da allora studiosi e appassionati si sono cimentati in diverse supposizioni su cosa possa aver spinto quest’uomo mite, non ancora settantenne, che era sopravvissuto alla tragedia della Shoah, a compiere un gesto simile. Probabilmente una motivazione non c’è e non si scoprirà mai.

Oggi nasceva – James Parkinson

James Parkinson (Londra, 11 aprile 1755 – Londra, 21 dicembre 1824) è stato un medico, paleontologo e geologo britannico. Ha ricevuto la massima notorietà per il suo contributo An Essay on the Shaking Palsy, nel quale descrive una patologia denominata in seguito da Julius Althaus con l’eponimo di malattia di Parkinson.

I santi venerati oggi

– Santo Stanislao

Vescovo e martire

– Beato Angelo (Carletti) da Chivasso

Sacerdote

– Sant’ Antipa di Pergamo

Martire

– San Barsanofio

Eremita

– San Domnione (Donnione) di Salona

Vescovo e martire

– Beata Elena Guerra

Vergine

– San Filippo di Gortina

Vescovo a Creta

– Santa Gemma Galgani

Vergine