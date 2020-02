Accadde Oggi, i fatti dell’11 febbraio

Oggi 11 febbraio 2020 è il 42esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:03 e tramonta alle 17:32. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 febbraio.

1826 – L’University College di Londra viene fondato con il nome di Università di Londra

L’UCL è la terza più antica università britannica. Fu fondata nel 1826 con il nome di “London University”, come alternativa laica alle università di Oxford e Cambridge.

L’opposizione della Chiesa d’Inghilterra, tuttavia, le impedì di ottenere l’autorizzazione reale a conferire titoli accademici. Solo nel 1836, quando insieme al King’s College diede vita all’Università di Londra, fu autorizzata a rilasciare titoli accademici per conto di quest’ultima. Il filosofo Jeremy Bentham è considerato padre spirituale dell’UCL, avendo avuto un ruolo fondamentale nella sua fondazione e nei suoi primi anni di vita. Nel 1973, presso l’UCL fu installato il primo nodo della rete ARPANET (precursore di Internet) al di fuori degli Stati Uniti d’America.

1843 – Prima dell’opera I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi a Milano

I Lombardi alla prima crociata è la quarta opera di Giuseppe Verdi, composta su libretto di Temistocle Solera e andata in scena al Teatro alla Scala l’11 febbraio 1843. L’opera ottenne un buon successo, come l’opera precedente ad essa, Nabucco. Una nuova versione, in francese, intitolata Jérusalem andrà in scena nel 1847.

2012 – Beverly Hills, muore Whitney Houston nella suite di un hotel

Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 agosto 1963 – Beverly Hills, 11 febbraio 2012) è stata una cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense. Viene universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, spesso chiamata semplicemente “The Voice”, soprannome attribuitole da Oprah Winfrey. Il suo grandissimo successo negli anni ’80 ha permesso l’apertura di mercati fino ad allora preclusi alle cantanti di colore. Con essi la cantante ha dominato le classifiche mondiali, in particolar modo la Billboard Hot 100, nella quale ha piazzato sette singoli consecutivi alla numero uno, battendo il record di sei appartenente ai Bee Gees. È stata una delle donne di maggior successo discografico, la quarta donna per numero di vendite negli Stati Uniti, con circa 55 milioni di dischi certificati dalla RIAA. Le sue vendite complessive di album e singoli sono di 200 milioni di copie. Tra gli altri record, detiene anche il primo posto nella classifica degli artisti di colore di maggior successo insieme a Michael Jackson, e nel 2006 il Guinness dei Primati l’ha dichiarata “l’artista più premiata e famosa di tutti i tempi.”

Oggi nasceva – Jennifer Aniston

Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un’attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends (1994-2004), ruolo che le ha valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, tanto da essere stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili in televisione negli Stati Uniti. I suoi successi al botteghino includono Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti… (2006), Io & Marley (2008), Mia moglie per finta (2011), Come ammazzare il capo e vivere felici (2011) e Come ti spaccio la famiglia (2013), ognuno dei quali ha incassato oltre 200 milioni di entrate in tutto il mondo. Le sue interpretazioni più acclamate sono in The Good Girl (2002) e Cake (2014), per il quale ha ricevuto una candidatura per il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Awards. È cofondatrice, nel 2008, della società di produzione Echo Films.

I santi celebrati oggi

– Beata Vergine Maria di Lourdes

Apparizione

– Sant’ Ardagno (Ardano)

Abate di Tournus

– San Castrense (Castrese) di Sessa

Vescovo e martire

– Sant’ Elisa (Eloisa, lat. Helvisa)

Reclusa