Accadde Oggi, i fatti dell’11 giugno

Oggi 11 giugno 2020 è il 163esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:35. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

nche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 giugno.

1982 – Esce nelle sale E.T. l’extra-terrestre

E.T. l’extra-terrestre (E.T. the Extra-Terrestrial) è un film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg. Per il regista, E.T. aprì la strada a un nuovo genere di film: pellicole più personali, incentrate sulle emozioni e sulle condizioni umane dei protagonisti, come Il colore viola, Schindler’s List e Amistad. Nel 1994 fu scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 1998 l’American Film Institute l’inserì al venticinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, salì al ventiquattresimo posto.

1993 – Esce nelle sale Jurassic Park

Jurassic Park è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Spielberg acquistò i diritti del libro prima che questo venisse pubblicato nel 1990 e Crichton venne assunto per creare un adattamento cinematografico dell’opera. David Koepp scrisse la sceneggiatura finale, nella quale vennero persi molti tratti di violenza del libro e molta della parte narrativa; vi furono inoltre sostanziali differenze nel carattere dei personaggi. Spielberg assunse gli Stan Winston Studios per la creazione dei soggetti animatronici che avrebbero portato sullo schermo i dinosauri destinati a interagire con la nascente tecnica della computer-generated imagery della Industrial Light & Magic. Il paleontologo Jack Horner aiutò gli autori e la squadra responsabile degli effetti speciali a rendere il più veritiero possibile ciò con cui stavano lavorando (nonostante tutto l’aspetto dei dinosauri risulta in parte sbagliato a causa dei successivi cambiamenti delle teorie dell’evoluzione, in particolar modo nei Velociraptor e nel Dilofosaurus). Le riprese durarono dal 24 agosto al 30 novembre 1992 nelle isole hawaiiane di Kauai e Oahu, in California, in Costa Rica e nella Repubblica Dominicana.

2002 – “Vivi davvero” di Giorgia debutta in radio

Vivi davvero è un inno alla libertà e soprattutto all’esigenza di vivere ogni istante della propria esistenza per non avere rimorsi, con la consapevolezza che tutto può finire da un momento all’altro. La speranza è un altro dei temi fondamentali: speranza di risollevarsi anche dopo un brutto momento. Il ritmo orecchiabile, il ritornello che ripete incessantemente Vivi, vivi, vivi davvero e l’inserimento del brano in un celebre spot pubblicitario della Ford Fiesta (la quinta generazione dell’utilitaria uscì proprio in quell’anno) hanno contribuito al successo della canzone, battutissima dalle radio ed uno dei maggiori successi dell’estate 2002.

Oggi nasceva – Hugh Laurie

James Hugh Calum Laurie (Oxford, 11 giugno 1959) è un attore, musicista, comico e scrittore britannico, noto soprattutto per il ruolo del dottor Gregory House, protagonista della serie televisiva Dr. House – Medical Division. In Gran Bretagna ottenne i primi successi come membro del duo comico “Fry and Laurie” (formato con Stephen Fry), e successivamente per la sua partecipazione alla serie della BBC The Black Adder (nella quale ha interpretato George), con protagonista Rowan Atkinson. Ha vinto, rispettivamente nel 2006 e nel 2007, il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica per Dr. House – Medical Division e nel 2017 il Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv per The Night Manager.

I santi commemorati oggi

– San Barnaba

Apostolo

– Sant’ Aleide di Schaerbeek

Vergine

– San Bardone (Bardo) di Magonza

Vescovo

– San Giovanni da San Facondo Gonzalez de Castrillo

Sacerdote eremita agostiniano