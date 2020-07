Accadde Oggi, i fatti dell’11 luglio

Oggi 11 luglio 2020 è il 193esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:41 e tramonta alle 20:35. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 luglio.

1848 – Apre a Londra la stazione ferroviaria di Waterloo

La stazione di Londra Waterloo è una delle principali stazioni ferroviarie della capitale britannica, la prima del Regno Unito per flusso di passeggeri e una delle prime venti d’Europa. La stazione si trova nella zona di Waterloo, nel borgo londinese di Lambeth. La stazione è stata aperta nel 1848 dalla London and South Western Railway e sostituiva la precedente stazione di Nine Elms, essendo più vicina al West End di Londra.

1899 – A Torino nasce la FIAT

FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) è un marchio automobilistico di FCA Italy, a sua volta facente parte dal 2014 del gruppo industriale Fiat Chrysler Automobiles. Il marchio ha una lunga storia, essendo stato fondato l’11 luglio 1899 a Palazzo Lascaris a Torino come casa produttrice di automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando vita a quello che sarebbe diventato il più importante gruppo finanziario e industriale privato italiano del XX secolo, oltreché la prima holding del Paese, e, limitatamente al settore automobilistico, la maggior casa produttrice del continente europeo e terza a livello mondiale, dopo le statunitensi General Motors Co. e Ford Motor Co., per un ventennio, fino allo scoppio della crisi dell’industria automobilistica torinese iniziata alla fine degli anni ottanta.

2010 – La Nazionale di calcio della Spagna vince il suo primo titolo mondiale

La nazionale di calcio della Spagna è la rappresentativa calcistica della Spagna, controllata dalla Real Federación Española de Fútbol. È una delle nazionali calcistiche più titolate: detiene con la Germania il record di campionati europei vinti, con tre titoli conquistati (1964, 2008, 2012) su quattro finali disputate (con il secondo posto del 1984). Nel 2010 ha conquistato il suo primo campionato mondiale, grazie alla vittoria per 1-0 maturata dopo i tempi supplementari contro i Paesi Bassi. È l’unica nazionale di calcio ad aver vinto due titoli continentali e un mondiale di seguito.

Oggi nasceva – Massimiliano Rosolino

Massimiliano Edgar Rosolino (Napoli, 11 luglio 1978) è un ex nuotatore e personaggio televisivo italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti; inoltre tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei.

I santi venerati oggi

– San Benedetto da Norcia

Abate, patrono d’Europa

– Sant’ Abbondio di Cordova

Martire